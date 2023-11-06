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موجة إقالات في أجهزة الأمن الغينية بعد إخراج الديكتاتور السابق من السجن

11/6/2023 2:31:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقال المجلس العسكري الحاكم في غينيا 58 من أعضاء الأجهزة الأمنية ودعا إلى التهدئة بعدما أخرج مسلحون الرئيس السابق موسى داديس كمارا من السجن لفترة وجيزة في عملية أسفرت عن سقوط تسعة قتلى.
ونشر المجلس العسكري الحاكم للدولة الواقعة في غرب أفريقيا والذي تولى السلطة في سبتمبر 2021 مجموعة مراسيم تعلن إقالة 58 عنصرا من الجيش وموظفي إدارة السجن.
وكان مسلحون اقتحموا السجن الواقع في العاصمة كوناكري صباح السبت وأخرجوا كمارا وثلاثة مسؤولين رفيعين سابقين يحاكمون معه على خلفية مجزرة وقعت في عهده عام 2009.
وقتل تسعة أشخاص خلال العملية، وفق حصيلة أولية أعلنها النائب العام ياموسا كونتي.
ولم يتضح بعد إن كان الرئيس والمسؤولون هربوا أو أخرجوا قسرا، وفق ما أفاد محاموهم.
وكرر محامي كمارا ويدعى جان باتسيت جوكامي هابا امس أن الدكتاتور السابق «خطف». لكن السلطات أشارت إلى أن ما حصل كان عملية «تهريب».
وأفاد الناطق باسم الحكومة عثمان غاوات ديالو محطة «راديو فرانس إنترناسيونال» الإذاعية بأنه «من الصعب تفسير» ما حصل على أنه عملية خطف.
وأعلن محامي كمارا والجيش بعد ساعات على العملية أن الرئيس السابق واثنين من شركائه الثلاثة أعيدوا إلى السجن.
ووصف الجيش العملية بأنها محاولة «تخريب» تستهدف الإصلاحات الحكومية مشددا على «التزامه الثابت» حيال النظام العسكري.
طرحت تساؤلات بشأن الأمن في السجن فيما أشار الناطق باسم الحكومة إلى أن «عملاء» داخل السجن سمحوا بدخول المجموعة المسلحة.
واتهم ديالو عناصر في الحرس الجمهوري وجنودا في كتيبة «باتا» لقوات الإنزال وحراسا في السجن وقوات من الجندرمة بالتورط في العملية.

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