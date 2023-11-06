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الإيرانية الحائزة على نوبل نرجس محمدي تبدأ إضرابا عن الطعام في السجن

11/6/2023 2:31:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إن السجينة الإيرانية الحائزة جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي بدأت إضرابا عن الطعام امس احتجاجا على ما قالت إنه تقاعس من إدارة السجن عن توفير الرعاية الطبية.
وقالت هرانا إن السلطات لم تسمح للمرأة البالغة من العمر 51 عاما بالذهاب إلى المستشفى لعلاجها من أمراض في القلب والرئة لأنها رفضت ارتداء غطاء الرأس الإلزامي أثناء الزيارة.
وقالت وكالة الأنباء إن «محمدي بدأت إضرابا عن الطعام احتجاجا على عدم تلبية السلطات لمطالبها التي تضمنت نقلها إلى مستشفى متخصص». وأضافت هرانا أن «هذا الحرمان مستمر بأمر من سلطات السجن».
من جهتها، قالت عائلة محمدي في بيان لرويترز إن نرجس ومجموعة من المحتجزات في سجن إيفين نظمن احتجاجا في 29 و30 أكتوبر اعتراضا على رفض سلطات السجن إرسالها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وجاء في البيان الصادر في الأول من نوفمبر «هي مستعدة للمخاطرة بحياتها من خلال عدم ارتداء «الحجاب قسرا» حتى من أجل العلاج الطبي».
وفازت المدافعة عن حقوق المرأة بالجائزة يوم السادس من أكتوبر في تحد قوي لزعماء طهران الدينيين الذين اتهموا لجنة نوبل بالتدخل في قضية حقوق الإنسان وتسييسها.
واعتقلت محمدي أكثر من 12 مرة في حياتها، وهذه هي المرة الثالثة عشرة لها في سجن إيفين منذ عام 2012.
وهي تقضي أحكاما متعددة تصل إلى نحو 12 عاما في السجن بتهم تشمل نشر دعاية ضد الجمهورية الإسلامية.
وكتبت حملة (الحرية لنرجس محمدي) على موقع إكس «نحن قلقون بشأن الحالة الجسدية والصحية لنرجس محمدي».

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