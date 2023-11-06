ترامب يمثل أمام المحكمة في قضية مدنية هذا يحصل عادة في دول من العالم الثالث

MENAFN - Al-Anbaa) دار سجال مرات عدة أمس بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والقاضي خلال جلسة محاكمته في قضية احتيال مدنية في نيويورك تهدد إمبراطوريته العقارية.

وقال قاضي محكمة نيويورك العليا آرثر إنغورون للرئيس السابق «هذا ليس تجمعا سياسيا» بعدما طلب منه إبقاء إجاباته مختصرة. وأضاف «رجاء، أجب على الأسئلة فحسب، من دون خطابات»، قبل أن يتوجه بالحديث إلى أحد محامي الرئيس السابق كريستوفر كايز قائلا له «اضبط موكلك».

واشتكى ترامب، الذي يعد أول رئيس أميركي سابق يمثل أمام المحكمة كمتهم منذ أكثر من قرن، في شهادته مما وصفها بـ «محاكمة مجنونة.. وغير منصفة إلى حد كبير» يقف خلفها الديموقراطيون الذين «يلاحقونني من 15 جهة مختلفة».

وأدى ترامب (77 عاما) الذي حضر مرتديا بزة باللون الأزرق الداكن مع ربطة عنق والعلم الأميركي على ياقته، القسم لبدء شهادته.

وفي شهادته التي أدلى بها تحت القسم، رفض ترامب الاتهامات بأن بيانات الشركة بشأن وضعها المالي كانت زائفة، وقال «لم تكن حقا وثائق توليها المصارف الكثير من الاهتمام»، وأضاف أن قيمة «علامة ترامب التجارية» لم تؤخذ في الحسبان أيضا عند تقدير قيمة أصوله العقارية.

وقال في رده على كيڤن والاس، المحامي من مكتب المدعية العامة في نيويورك الذي رفع القضية، «أصبحت رئيسا بفضل علاماتي التجارية».

وقبل حضوره الجلسة، تحدث ترامب الذي يعد المرشح الأوفر حظا للفوز بتسمية الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية إلى

الصحافيين خارج قاعة المحكمة حيث ندد بالقضية باعتبارها «تدخلا في الانتخابات».

وأضاف «إنه وضع مؤسف للغاية.. تحدث هذه الأمور عادة في بلدان العالم الثالث وجمهوريات الموز».

وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس للصحافيين قبل وصول ترامب، إن الرئيس السابق «أساء بشكل متواصل تقييم أصوله وضخمها».

وقالت «إنني واثقة قبل مثوله بأنه سيبدأ بتوجيه الإساءات والتعليقات الساخرة والملاحظات العنصرية وسيعتبر كل ذلك حملة شعواء.. لكن في نهاية المطاف الأمر الوحيد الذي يهم هو الوقائع والأرقام.. والأرقام لا تكذب».

وهاجم ترامب المدعية العامة المتحدرة من أصول إفريقية مرارا متهما إياها بـ «العنصرية»، كما وصف القاضي بأنه «مختل» و«يساري متعصب كاره لترامب، وعميل للديموقراطيين».

ورد القاضي بفرض غرامتين على ترامب، الأولى بقيمة 5 آلاف دولار والثانية بقيمة 10 آلاف دولار، لانتهاكه أمر حظر النشر الجزئي المفروض عليه، بعدما هاجم كاتبة المحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي.