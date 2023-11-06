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البيت الأبيض بايدن ونتنياهو ناقشا إمكانية تطبيق هدن تكتيكية في غزة

11/6/2023 2:31:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا إمكانية إعلان «هدن تكتيكية» للقتال والوضع في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف البيت الأبيض في بيان، أن الولايات المتحدة ستواصل المحادثات مع إسرائيل بشأن الوقف المؤقت الإنساني في غزة، وقال: نعتقد أننا في بداية هذه المحادثات وليس في نهايتها.
من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأميركي جون كيربي، إن واشنطن أبلغت الإسرائيليين أنه ينبغي أن تكون عملياتهم ضد حركة حماس سريعة وحاسمة ومميتة.
وأضاف كيربي «نتحدث مع نظرائنا الإسرائيليين لتجنب خسارة الأرواح بين المدنيين في غزة».
في السياق نفسه، نقل موقع «بوليتيكو» الأميركي عن مذكرة داخلية، أن «موظفين بالخارجية الأميركية وجهوا انتقادات لتعامل إدارة بايدن مع الحرب في غزة».

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