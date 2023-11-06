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دفعة جرحى جديدة تصل مصر وفرنسا لإقامة مستشفى ميداني

11/6/2023 2:31:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصلت أمس مجموعة جديدة من الجرحى من قطاع غزة إلى مصر، عبر معبر رفح الحدودي، حسبما أفاد مسؤول بالجانب المصري من المعبر، بعد توقف دام يومين.
وقال المسؤول لوكالة «فرانس برس»: «وصلت ست سيارات إسعاف تنقل الجرحى إلى الجانب المصري وتم توقيع الكشف (الطبي) عليهم داخل المعبر من أجل نقلهم إلى المستشفيات».
وأكدت مصادر فلسطينية إعادة فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر امس، لسفر الجرحى من غزة وإجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية.
وقالت المصادر لوكالة أنباء «شينخوا»، إن سيارات إسعاف نقلت نحو 30 جريحا وصلوا إلى معبر رفح بمرافقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لسفرهم إلى مصر لتلقي العلاج.
وفي السياق، أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة أن معبر رفح البري مفتوح للأجانب والمصريين الذين وردت أسماؤهم في الكشوفات الأخيرة منذ 1 الجاري، فيما لن يتم السماح بالسفر لمن لم يرد اسمه في الكشوف.
في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الفرنسي في تصريحات نشرت أمس إن بلاده تجري محادثات مع مصر لإقامة منشأة طبية عسكرية تشمل إمكانية إجراء جراحات للمصابين بجروح خطيرة في قطاع غزة المجاور.
وستستضيف باريس مؤتمرا دوليا عن الوضع الإنساني في غزة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وقال سيباستيان ليكورنو، وزير الدفاع والقوات المسلحة الفرنسية، في مقابلة مع صحيفة لوريان لو جور اللبنانية «مازالت هناك أيضا مناقشات مع مصر من أجل توفير رعاية صحية عسكرية فرنسية على الأرض، لاسيما توفير عمليات جراحية لإصابات الحرب».
وأعدت مصر مستشفى ميدانيا في الشيخ زويد على بعد 15 كيلومترا من معبر رفح لعلاج من تم إجلاؤهم من غزة.

MENAFN06112023000130011022ID1107380953

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