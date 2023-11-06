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الأمم المتحدة غزة أصبحت مقبرة للأطفال

11/6/2023 2:31:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن قطاع غزة أصبح مقبرة للأطفال، مشيرا إلى أن العالم لم يشهد أعداد ضحايا كالتي نشهدها الآن.
وأضاف في كلمة له من نيويورك، أن المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا تكفي الحاجة، مشددا على ضرورة دخول المزيد من الغذاء والدواء، مؤكدا أن معبر رفح وحده لا يملك القدرة على التعامل مع شاحنات المساعدات بالحجم المطلوب.
كذلك عبر عن قلقه من اتساع الصراع الدائر إلى مناطق أخرى في العراق وسورية، ومناطق أخرى في الضفة الغربية، وأكد على ضرورة إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن وقف إطلاق النار في غزة «يزداد إلحاحا على مر الساعات».
وأضاف: أنضم إلى أسرة الأمم المتحدة في الحداد على 89 من زملائنا في «الأونروا» قتلوا في غزة.
وأبدى غوتيريش قلقه البالغ إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني التي نشهدها.

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