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إسرائيل تعتقل الناشطة عهد التميمي تهم الإرهاب تلاحق المتعاطفين مع غزة

11/6/2023 2:31:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال الناشطة الفلسطينية عهد التميمي خلال عملية دهم لقرية النبي صالح شمال غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إن عهد التميمي اعتقلت للاشتباه بما وصفه «تحريضها على العنف ونشاطات إرهابية» في بلدة النبي صالح، وهي التهم التي توجهها إسرائيل للمتعاطفين مع غزة.
وأحيلت التميمي الى قوات الأمن الإسرائيلية لمزيد من الاستجواب، بحسب المتحدث.
وأضاف أن الناشطة (22 عاما) أوقفت خلال عملية دهم للجيش الإسرائيلي «هدفت إلى توقيف أشخاص يشتبه بضلوعهم في نشاطات إرهابية والتحريض على الكراهية» في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وفي رده على سؤال لوكالة فرانس برس حول سبب اعتقالها، شارك مصدر أمني منشورا باللغتين العربية والإنجليزية نسب لعهد التميمي وانتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويتوعد المنشور المتداول الإسرائيليين بـ «الذبح»، مضيفا «نحن بانتظاركم في مدن الضفة جميعها»، لكن لم يتم التأكد من انه يعود فعلا لها.
وأكدت والدتها ناريمان التميمي بالقول: «يتهمونها بنشر منشور يحرض على العنف لكن عهد لم تكتبه»، مشيرة إلى وجود «عشرات الحسابات باسم عهد».
وتابعت الأم «لا علاقة لعهد بهذه الصفحات وعندما تحاول عهد إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتم حظره على الفور... ليس لعهد حساب على انستغرام».
وبحسب التميمي فإن زوجها والد عهد معتقل أيضا منذ 20 أكتوبر ولا تتوافر للعائلة أي معلومات عنه.
وأصبحت عهد التميمي وجها معروفا عندما كانت في الرابعة عشرة من العمر عندما صورت وهي تعض جنديا إسرائيليا لمنعه من توقيف شقيقها الصغير الذي ثبت على الأرض.
وأصبحت مذاك رمزا للمقاومة الفلسطينية ويعتبرها الفلسطينيون مثالا للشجاعة في مواجهة القمع الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعلى غرار عهد تتربص إسرائيل بالكثير من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، في حال «أظهروا تعاطفهم» مع المدنيين في غزة، وفق ما ذكر تقرير لشبكة «سي إن إن» الأميركية.
وسلط تقرير «سي إن إن» الضوء على «الخوف» الذي يعيش فيه الفلسطينيون بالضفة، وذلك «بعد القبض على العشرات بسبب التعبير عن تضامنهم مع غزة»، في ظل الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل على القطاع.
ونقل التقرير أن الشابة الفلسطينية دعاء أبو سنينة (22 عاما)، واحدة من بين هؤلاء الأشخاص، والتي روت ما حدث لها، قائلة إنها «شعرت بالصدمة بعدما وصلت قوة إسرائيلية مكونة من نحو 15 عنصرا إلى منزلها في القدس الشرقية، يوم 23 أكتوبر الماضي».
وأضافت أنهم أبلغوها بأنها قيد الاعتقال وطلبوا الحصول على هاتفها، مستطردة: «حينما سألت عن السبب، بدأ ضابط الشرطة في دفعي وخطف الهاتف من يدي».
فتش الضابط حسابات أبو سنينة على تيك توك وفيسبوك، لكنها لم تكن تمتلك أيا من التطبيقين، قبل أن يبحث عن تطبيق «سناب شات»، وهو الوحيد الذي تستخدمه الشابة الفلسطينية.
وأضافت في حديثها لـ«سي إن إن»: «لاحظ أنني لم أنشر أي شيء، فبدأ في فحص تطبيق واتساب.. كنت قد نشرت آيات من القرآن، ويبدو أن هذا ما كان يبحث عنه. وقالوا إنني أحرض على الإرهاب.. لا يمكنني تصديق ذلك».
وخلق ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الاسرائيلي غزة تعاطفا يتسع باطراد في العالم، لكن التعبير عن هذا التعاطف من جانب الفلسطينيين في الضفة الغربية، يجعلهم «تحت طائلة تبعات خطيرة من جانب إسرائيل».
وقالت المحامية عبير بكر، التي تمثل مجموعة من الفلسطينيين المحتجزين: «تقول الشرطة إن أي شعارات تدعم غزة أو ضد الحرب هي داعمة للإرهاب... حتى لو قلت إنك بالطبع ضد القتل»، وفق «سي إن إن».
وأضافت بكر: «إلقاء القبض على الناس يتم، لقول بعضهم إن قلوبهم مع الأطفال في غزة»، وذلك في إشارة إلى اعتقال الناشط الكوميدي على منصات التواصل الاجتماعي محمد طه، بوقت سابق الشهر الماضي، بسبب كتابته تلك العبارة.
ومن بين موكلي المحامية بكر، المغنية والطبيبة الفلسطينية دلال أبو آمنة، التي وجدت نفسها قيد الاعتقال، إثر «تلقيها تهديدات خطيرة» على فيسبوك وإنستغرام.
واعتبرت الشرطة احتواء حساباتها على مواقع التواصل على منشور به رموز تعبيرية للعلم الفلسطيني، بالإضافة إلى آية قرآنية، «تحريض على العنف والإرهاب».
وأشارت «سي إن إن» إلى أن «العواقب المترتبة على التعبير عن التضامن مع غزة، ربما تكون أسوأ»، فوفق القانون الإسرائيلي، يمكن لوزير الداخلية نزع المواطنة أو الإقامة من أي شخص «أدين بالمشاركة في أنشطة إرهابية»، كما يحددها قانون مكافحة الإرهاب في البلاد.

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