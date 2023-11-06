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الأردن يعتبر تهجير الفلسطينيين إعلان حرب وبلينكن يختتم جولته من تركيا تقدم كبير لزيادة المساعدات

11/6/2023 2:31:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية «تحرك العالم لإطلاق سراح 240 أسيرا إسرائيليا، فيما يتجاهل مليوني إنسان يختطفهم الاحتلال الإسرائيلي في غزة وينتقم منهم».
وأبدت الوزارة في بيان لها، أسفها من تحدث بعض الدول على العمل من أجل إطلاق سراح الإسرائيليين فيما يتم تجاهل قضية تحرير 2.4 مليون فلسطيني تختطفهم دولة الاحتلال وتنتقم منهم وتتعامل معهم كأقل من البشر.
وأكدت الوزارة ان المجتمع الدولي أمام اختبار أخير لما تبقى له من مصداقية بشأن تحمل مسؤولياته وقدرته على إجبار إسرائيل لوقف حربها المدمرة على قطاع غزة وحماية المدنيين.
إلى ذلك، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عقد قمة إسلامية استثنائية بناء على دعوة المملكة العربية السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية، الأحد المقبل، في العاصمة السعودية الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.
من جهته، قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة بحسب قناة «الجزيرة» إن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة خط أحمر وسيعتبرها الأردن «إعلان حرب».
وأضاف الخصاونة خلال لقاء في مجلس النواب مع رئيس وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل واللجان النيابية: «لن تنجح أي محاولة للقفز على أي متطلب فلسطيني مشروع، وفي مقدمة ذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة، على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
في الأثناء، أنهى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن امس جولته الشرق أوسطية الثانية له منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة معلنا من أنقرة أن واشنطن تعمل «بصورة نشطة جدا» لتأمين المزيد من المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة المحاصر. وقال بلينكن لصحافيين في ختام لقاء على انفراد مع نظيره التركي هاكان فيدان: «أحرزنا تقدما كبيرا في الأيام الأخيرة من أجل زيادة المساعدة التي تصل لسكان غزة» مؤكدا أن «توقفا (في المعارك) قد يسهم في ذلك أيضا».
وأكد ان «جهودنا مستمرة من أجل هدنة إنسانية في غزة مع ارتفاع عدد الضحايا من النساء والأطفال». وتابع، نتواصل مع الإسرائيليين من أجل اتخاذ خطوات للتخفيف من الضحايا المدنيين ونعمل لإيصال المساعدات إلى غزة، مؤكدا، ندرك حجم القلق بشأن عدد الضحايا الكبير من النساء والأطفال وهو أمر نتواصل بشأنه يوميا مع الإسرائيليين.
من جهته، طالب وزير الخارجية التركي نظيره الأميركي بوقف إطلاق نار «فوري» و«تام» في قطاع غزة، على ما أفاد مصدر ديبلوماسي تركي. وشدد فيدان «على أنه من الضروري منع إسرائيل من استهداف المدنيين وترحيل السكان في غزة»، مؤكدا أنه «يجب إعلان وقف إطلاق نار تام فورا»، وفق ما أفاد المصدر طالبا عدم كشف هويته.
في غضون ذلك، قررت حكومة جنوب أفريقيا استدعاء ديبلوماسييها في إسرائيل للتشاور على خلفية الوضع الحالي في المنطقة، وفق ما أعلنت الوزيرة المكلفة الشؤون الرئاسية خومبودزو نتشافيني امس.
وقالت خلال مؤتمر صحافي إن «حكومة جنوب أفريقيا قررت سحب جميع ديبلوماسييها من تل أبيب للتشاور»، وأكدت «خيبة أمل» بريتوريا خصوصا مع «استمرار القصف الإسرائيلي على المدارس والمستشفيات» في قطاع غزة.
وأوضحت وزيرة الخارجية ناليدي باندور أنه «إجراء عادي يتخذ عندما يكون الوضع مثيرا للقلق».
من ناحيته، اقترح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل امس خطة يمكن بموجبها لإسرائيل تعليق عمليتها العسكرية في غزة مقابل وصول الصليب الأحمر إلى الرهائن الذين تحتجزهم حماس. وقال بوريل لديبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي في بروكسل «أعتقد أن هدنة إنسانية يوازيها الوصول إلى الرهائن مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر كخطوة أولى نحو إطلاق سراحهم هي مبادرة يمكننا العمل عليها».
وأضاف بوريل: «سموها هدنة، او نافذة أو أي شيء، لكننا بحاجة إلى تراجع العنف واحترام القانون الإنساني الدولي».
بدورها، دعت روسيا امس إلى «تحرك جماعي» لوضع حد للقتال بين إسرائيل وحماس يشمل عقد مؤتمر دولي.
وقالت الخارجية الروسية في بيان: «على وقع تصعيد غير مسبوق للعنف في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي تتكثف الدعوات لتحرك جماعي لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي».

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