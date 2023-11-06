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هيئات أممية تطلق نداء موحدا لهدنة إنسانية في غزة هذا يكفي

11/6/2023 2:31:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع دخول الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة شهرها الثاني، تجاوز عداد الضحايا 35 ألفا بين قتيل وجريح بحسب وزارة الصحة في القطاع.
وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحافي، إن إجمالي عدد الشهداء ناهز الـ 10022 شخصا من بينهم 4104 أطفال و2641 سيدة، اضافة الى 25408 مصابين بجراح مختلفة.
وذكر القدرة أمس أن الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال 24 ساعة 19 «مجزرة كبيرة» راح ضحيتها 252 شهيدا، فيما لايزال عشرات القتلى لم يتم انتشالهم في عدة مناطق في غزة.
وأشار إلى مقتل 192 من كوادر الطواقم الصحية وتدمير 32 سيارة إسعاف منذ هجمات إسرائيل على قطاع غزة إلى جانب استهداف 113 مؤسسة صحية، وخروج 16 مستشفى عن الخدمة، و32 مركزا للرعاية الأولية بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.
ومع ارتفاع الكلفة البشرية للعدوان الاسرائيلي، وجه مسؤولو الوكالات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة نداء موحدا بـ «وقف فوري إنساني لإطلاق النار».
ومن بين 18 موقعا على النداء المشترك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ومدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ومنسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث.
وقال الموقعون في بيان مشترك «السكان كلهم تحت حصار ويتعرضون للهجوم، محرومون من الوصول للمستلزمات الأساسية للحياة ويتم قصفهم في المنازل والملاجئ والمستشفيات وأماكن العبادة. هذا أمر غير مقبول».
وكتب مسؤولو الوكالات الأممية أنه يجب السماح بدخول مزيد من الغذاء والماء والدواء والوقود إلى قطاع غزة لمساعدة السكان. وجاء في البيان «نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. هذا يكفي. لقد طفح الكيل. يجب أن ينتهي هذا الآن».
كذلك، دعا مسؤولو الوكالات الأممية حماس إلى إطلاق سراح أكثر من 240 محتجزا أسرتهم من إسرائيل ونقلوا إلى قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، حاضين كل جانب على احترام التزاماته بموجب القانون الدولي.
ومازال مسرح المواجهات الأكثر ضراوة بين القوات الاسرائيلية المتوغلة وفصائل المقاومة، هو شمال قطاع غزة بعد أن أكد الجيش الإسرائيلي أنه بات مقسما إلى شطرين.
ودعا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس أمس ما تبقى من مدنيين إلى مغادرة شمال القطاع، مضيفا أن هذا سيسمح للقوات الإسرائيلية «بتفكيك حماس معقلا بعد آخر حتى نحقق هدفنا النهائي المتمثل بتحرير قطاع غزة برمته من حماس» على حد قوله.
ويقدر أن عدد الأشخاص الذين لايزالون عالقين في شمال قطاع غزة يراوح بين 300 و400 ألف.
وقال زكريا عقل خلال فراره مع عائلته جنوبا «الوضع صعب جدا. لا خبز لا ماء ولا حتى مياه مالحة. رأينا جثثا (على الطريق) والأطفال كانوا خائفين جدا».
بدوره، قال سعيد النجمة، من مخيم المغازي للاجئين في وسط غزة حيث قتل أكثر من 30 شخصا في قصف مساء السبت، «ليس لدينا ما نحفر به لإزالة الانقاض لذا يقتل الناس ولا يمكننا إلا أن نشاهد ما يحدث».
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن المعارك على الأرض تترافق مع «ضربات كبيرة» بلغ عددها 2500 منذ 27 أكتوبر في محاولة لإخراج مقاتلي حركة حماس المتحصنين في شبكة أنفاق.
إلا ان عمليات القصف لا تصيب إلا المدنيين في معظمها حتى في جنوب قطاع غزة الذي تدعو اسرائيل سكان القطاع الى التوجه اليه.
وزعم الجيش الإسرائيلي سيطرة قوات برية تابعة له على موقع تابع لحركة حماس على أرض مدينة غزة، وقال الناطق باسم الجيش افيخاي ادرعي إن حماس امتلكت في هذا الموقع ومنها مواقع استطلاع ومجمعات تدريب للعناصر المسلحة وكذلك الأنفاق الإرهابية، مشيرا إلى أنه خلال هذه العملية تمت تصفية عدد من المسلحين، على حد قوله.
وذكر أدرعي أن الطائرات الاسرائيلية قصفت 450 هدفا تابعا لحركة «حماس» منها المجمعات العسكرية ومواقع الاستطلاع، ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع وغيرها.
وأضاف: كما هاجمت قوات تابعة لسلاح البحرية مقرات القيادة ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدروع ومواقع استطلاع أخرى تابعة للحركة.
بدورها، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية متوغلة في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا بقذيفة «الياسين 105».
وكانت القسام نشرت مقاطع فيديو تظهر قيام مقاتليها بتفجير دبابات إسرائيلية متوغلة في غزة، بعضها تم تفجيرها من المسافة صفر. وأعلنت الكتائب أنها دمرت دبابة إسرائيلية متوغلة في حي الإسراء شمال غربي غزة بقذيفة الياسين، وأضافت أن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع قوات إسرائيلية متوغلة في منطقة السلاطين شمال غربي بيت لاهيا.
واتهمت حكومة حماس الجيش الإسرائيلي بشن «قصف كثيف» على مستشفيات شمال القطاع، وخصوصا قرب مستشفى الشفاء، الأكبر في القطاع المحاصر، وفق المصدر نفسه، بزعم ان حماس تقيم أنفاقا ومراكز قيادة تحت المستشفيات. وأطلقت طائرات الاحتلال صاروخا على سطح مستشفى الشفاء.
وكان لافتا فجر أمس إعلان ملك الأردن الملك عبدالله الثاني إنزال «مساعدات طبية عاجلة» جوا في غزة مخصصة للمستشفى الميداني الأردني. ونقلت وكالة «بترا» عن الملك قوله «بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة. هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين».
وأوضح الجيش الإسرائيلي أمس أنه «نسق» مع الأردن إنزال هذه المساعدات.

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