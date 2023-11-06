أفراح الطواله

أفراح الطواله
التاريخ
11/6/2023 2:30:45 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل د.محمد خلف عويد الطواله الشمري ونــاصــر خلف عويد الطواله الشمري وإخوانهما بزفاف نجلهم بدر ناصر بحضور جمع مـــن الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.
ألف مبروك.
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