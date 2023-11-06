قواعد التوازن الكوني!

الكون مخلوق وفق «قواعد التوازن» وحين يختل وجه من وجوه التوازن في هذا الكون فإنه سوف يتأرجح بلا شك وريب، وينتهي به المطاف إلى أمر غير محمود، لذلك جعل الله سبحانه «التوازن» حافظا لكينونة الكون ومن يعيش عليه، وهو سمة أساسية لديمومة الحياة.

خلق الله تلك الجبال الرواسي التي تنتشر فوق الأرض، وخلق الكواكب تجوب السماء، من أجل ترسيخ توازن يحفظ الوجود، وخلق السموات وبمقابلها الأراضين، وخلق اليابسة والبحار، وخلق المشارق والمغارب، والليل والنهار، وخلق القوي والضعيف، وكل هذه الأضداد خلقها، وهدفها ليكون التوازن راسخا في الحياة وتستمر عجلتها.

ولو تفكرنا في عالم التوازن في نطاق واسع سنرى:

- أن الجبل هو جسم عال فوق الأرض، والحفرة هي فراغ خال في الأرض!، ‏ولكي نحقق روح التوازن: فمن الخطأ أن ندك جبلا هنا، دون سد حفرة هناك!. أليس كذلك!؟

- وسوف نرى أيضا: ان النملة الصغيرة لو كان لها سرعة النمر أو الفهد، أو أن الفهد أو النمر له سرعة النملة فإن شكل الحياة سيكون مختلا!، وتتفاقم الأضرار والمشكلات وتتسبب بشل دورة الحياة!، ‏فالله قدر الأمور بقدرته، وحدد نطاق المخلوقات ومجالها بحكمته، لذلك كل مخلوق له دور خاص في هذه الحياة وهو يسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توازن أركانها، وحين تختلط الأدوار يختل التوازن في جنبات هذا الكون، فنحن نعيش في منظومة متكاملة، ومن يقصر، أو يتجاوز نطاقه، يجعلنا «نختل»، وحينها يكون التوازن أملا نتمناه، ولكن لا نناله أو نبلغه!.

- ومــن صور العجائب لدى الإنسان، أنه يسهم بشكل غــــريب بتخريب الكون، فالله قد خلق الطيور لتحـــقيق التوازن في الحياة، ولكن الإنسان استسقى من شــــكل الطيور الطائرات، واستغلها بتدمير توازن الحــــياة!، ‏وخـلـــق الله الدواب السيارة فوق الأرض، لنفع البشرية.. ولكن الإنسان استسقى من الدواب فكرة السيارات، وجعل منها آلات سائرة لتمزيق البشرية!.

فما أعتى الإنسان، (قاتل التوازن الكوني)!.

‏- ومـــن ينظر في أحداث الحياة سيرى أن ذاك التدافع الذي نراه بين أطراف القوى، هو تدافع محمود، ومن سنن الحياة، ولولا وجوده لأكل الناس بعضهم بعضا، فهو تدافع يصنع شيئا من التوازن، ولك أن تتصور مشهدا به اختلال للتوازن!، إنه مشهد سيئ بالطبع، والغلبة به سوف تكون لطرف واحد موصوم بالاستبداد!.

- ومن صور ضياع التوازن أننا نرى: من تكلموا حين لزم الصمت!، ‏ من صمتوا حين لزم الكلام!، ‏وكلاهما قد ضل الطريق! ‏وكلاهما فقد التوازن المنشود!.

- ويجب أن ندرك: ‏أنه حين يتراجع منسوب «الحكمة» فإن الخطأ يكثر، ويتزايد الشتات، وتتعذر رؤية التقدم، ‏وحين تكون الحكمة سيدة كل موقف فهذا يعني أن التوازن قد توافر، وأن البيئة أصبحت صالة لتعالي صوت «الصواب»، وحينها ينهض المجتمع وتعلو عزائمه، فالحكمة تقود للتوازن.. وبدون الحكمة يختل التوازن.

‏ -إذن: الحكمة هي صانع التوازن، وهي سر النجاح وغيابها سر الفشل.. (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا)، لذلك لنجعل الحكمة رائدنا وقائدنا نحو تحقيق حياة طيبة صالحة، فميزان الحياة لا يمضي إلا بالحكمة.

مسك الختام، قول رب الأنام: قال تعالى: (والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون)، وقال سبحانه: (إنا كل شيء خلقناه بقدر).





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