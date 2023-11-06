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قطر وسياسة ناجحة

11/6/2023 2:30:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من يتتبع تسلسل سياسة دولة قطر منذ البدايات، يلاحظ أنها كانت سياسة ناجحة وفعالة بكل المقاييس. وأثبتت تلك السياسة صدق الأقوال المقرونة بالأفعال. فعلى الصعيد المحلي كانت تجربة دولة قطر في محيطها المحلي ناجحا في كل أنواع المعادلات التي يتطلبها بناء المجتمع الداخلي وتحقيق الرضا العام لدى الشعب، وقيادة سفينة البلد إلى بر الأمان وصولا إلى ما وصلت إليه فيما نشاهده حاليا من تطور هائل وتنمية حقيقية ونهضة شاملة في جميع مناحي الحياة المحلية. واستثمرت القيادة الطاقات والإمكانات المتاحة والثروات التي حباها الله بها فيما يشبه بمكافأة إلهية من السماء، فكانت فعلا إنجازا رائعا على الصعيد المحلي.
وعلى الصعيد الخليجي، كانت قطر سباقة في علاقاتها المميزة والراقية مع شقيقاتها من الدول الخليجية، وعززت من خلال مجلس التعاون الخليجي منذ بدايات إنشائه إسهاماتها فيه بشكل جلي وواضح، أعطى فيه الانطباع الدائم نحو العلاقة الطيبة والمباركة بينها وبين أشقائها الخليجيين. وأيضا يمكننا أن نرى نجاح السياسة القطرية في مجال آخر هو على الصعيد العربي ونحو أشقاؤها من الدول العربية، فعززت وكرست تتويج سياساتها المميزة عبر علاقاتها الأخوية مع الدول العربية، بل وتجاوزت دولة قطر العلاقات المعتادة في مثل ظروف التبادل التجاري والاقتصادي وخلافه، ووصلت إلى آفاق العلاقات المتميزة والتي تحقق التكامل الشامل في العلاقات وعملت من خلال تلك الآفاق على الانتقال بسياستها وعلاقتها إلى حل المشاكل بين الأفرقاء، وساهمت في التوفيق بين وجهات النظر وترسية الاتفاقات التي تحقق صلاح الشعوب والدول ونجحت في اختصار الكثير من معاناة تلك الشعوب، والتي نجدها في كثير من الأمثلة ابتداء بالسودان ولبنان وليبيا وغيرها من الدول العربية.
وأيضا واستكمالا لتلك السياسة وانتقالا إلى الصعيد الدولي، نجد أن دولة قطر حققت الكثير من الإنجازات والإسهامات التي كانت من شأنها رفع اسم دولة قطر أحد أهم مصادر الطاقة التي تزود بها العالم، وكانت بذلك التوجه مثالا يشار لها في جميع المحافل الدولية وتجري الإشادة بالجهود التي بذلتها للتوفيق بين المتخاصمين والمتحاربين في العديد من بؤر الخلاف في العالم، وساهمت بذلك ومن دون إيعاز أو قصد في مساندة جهود الأمم المتحدة للتوفيق بين أعضائها، ويمكننا أن نخلص إلى أن بعد النظر في السياسة القطرية كان له الأثر البالغ في رفع اسم هذه الدولة صغيرة الحجم كبيرة الأثر في الكثير من القضايا على مستوى المنطقة والعالم، فقد أنجزت الكثير في هذا السبيل وأصبحت تحقق النجاح تلو النجاح في السياسة والديبلوماسية وغيرها من المجالات الأخرى، وصارت مثلا لكل الدول الصاعدة والساعية إلى تحقيق موقع متقدم في جميع مناحي الحياة.. والله ولي التوفيق.


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