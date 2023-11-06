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فرَّقتنا غزة؟

11/6/2023 2:30:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ماذا خلفت حرب غزة بين صفوفنا؟! لم نترجم غضبنا للأسف إلا عبر أصوات عالية نطلقها هنا وهناك، ولم تزدنا إلا فرقة وضعفا.
أعلم جيدا أن الدافع لكل هذا هو الحمية والشعور بالرغبة في فعل أي شيء ولو كان بسيطا يسهم في إيقاف المجازر الحاصلة، ولكن إن أمعنا النظر فسنراها تصب في منحى آخر، ويا ليتنا نعلم أننا نزيد بفعلنا المتعصب المتحيز شق صفوفنا وزعزعة وحدتنا العربية، هذا إن صحت لنا تسميتها بـ«وحدة».
أعلم جيدا حجم الغضب، الحزن، الأسى والضعف الذي خلفته الحرب في أنفسنا، غضب يصف حالنا العاجز عن إيقاف انتحار الإنسانية الحاصل، حزن وأسى على مناظر مرعبة تتصدر شاشات أجهزتنا، فنختنق دموعا وألماً، ضعف وخزي يتملكنا لوضع العالم بأسره الذي ليس له إلا التنديد بكل ما يحاك بمنهجية ودراية.
ولكن بالله عليكم هل فرقتنا ونقاشاتنا العقيمة هي الحل؟! هل هذه الترجمة لمشاعرنا الغاضبة كأفراد ممكن أن تغير واقعا؟! إن أكثر ما نحتاج اليه في وقتنا الراهن أن نلتفت إلى وضعنا: ما الذي ينقصنا حتى نصبح كيانا مستقلا باقتصاده، بصناعاته وبعلمائه، أن ننهض بدولنا وتنهض بنا، أن نستغل خيرات بلادنا حتى نكون قوة مرعبة لأعدائنا، أن نكون الحلقة الأقوى والأكثر تأثيرا في هذا العالم، ولكن هل يصنع كل هذا النزاعات التي نراها بيننا؟!
أعلم جيدا أن السياسة لعبة، ولعبة قذرة جدا، فيها ما فيها من الخبايا والظلم محركها الأساسي الطمع والجشع وشعور بالاستبداد والطغيان، إن كانت السياسة بهذا السوء، فعلى الأقل دعونا كشعوب وأفراد ننبذ كل ما يشق صفنا ويزلزل أرض وحدتنا، أن نغلق كل باب نقاش لا يقدم أو يؤخر بل ربما يخلف قطيعة وسبا وقذفا بين إخوة أو أصدقاء، أن نرقى ونرتقي بأنفسنا وأبنائنا، فنكون نحن اللبنة الأولى لمجتمع واع متحضر ينبذ الخلاف وشق الصف، فلم تنشب الحروب الداخلية إلا من خلال شق الصفوف وزعزعة النفوس.. فلا تستهينوا بتلك الخلافات، تبدأ وكأنها خلافات بسيطة وإبداء وجهة نظر وتنتهي بنفوس حاقدة محملة بالغل والضغينة.
لا نستطيع أن نقمع الظلم والقتل الحاصل وكم هذا مؤلم، ولكن لنقطع رأس شق صفوفنا قبل أن يظهر، ليس لنا حول في إيقاف جندي يقتل طفلا بريئا لم يختر أن يولد هنا، وكم هو مخز ومزعج، فلنرب أطفالنا على أن يكونوا أحرارا بقوتهم الفكرية والاقتصادية وهويتهم العربية، أن يشكلوا ملامحها الجديدة، فملامحها القديمة باتت مشوهة للأسف.

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