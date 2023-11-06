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يفعل الله ما يشاء

11/6/2023 2:30:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) المشيئة تجلي الذات والعناية السابقة لإيجاد المعدوم أو إعدام الموجود، وهي الإرادة الإلهية، وتأتي مشيئتنا بعد مشيئة المولى عز وجل، ولكنها مشيئة لها حد لا نستطيع تجاوزه، فلا إرادة لنا إلا بمشيئته، فإرادة الله غالبة كل شيء وهو البصير بعباده، (إن الله يفعل ما يشاء) (الحج).
فمن أراد المولى عز وجل إهانته أهانه، ومن أراد إكرامه أكرمه، لأن الخلق خلقه والأمر أمره (لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون) (الأنبياء). فلنكن أوثق بما عند الله تعالى مما في أيدينا، فمهما تقطعت بالمرء الأسباب وضاقت به الدنيا فلا يضعف أملك بخالقك الذي يراك من حيث لا تراه، ولا يخيب رجاؤك في مولاك:
اشدد يديك بحبل الله معتصما
فإنه الركن إن خانتك أركان
قــيل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو على فراش الموت: هل نظر إليك الطبيب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، قالوا: فما قال لك؟ قال: قال إني فعال لما أريد، وهذا دليل على قوة إيمان الصديق بالله تعالى وتوكله عليه، فمهما أراد الله شيئا فعله فهو إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وليس احد فعال لما يريد سوى الله وحده، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، روى أنس بن مالك أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، يكنى بأبى معلق، كان تاجرا يضرب الآفاق مع التقوى والورع، فلقيه لص مقنع في السلاح وقال له: ضع ما معك فإني قاتلك، قال: شأنك والمال ما تريد من دمي؟ قال: أما المال فلي ولست أريد إلا دمك، فقال: أما إذا أبيت فذرني أصلي أربع ركعات، قال: صلّ ما بدا لك، فتوضأ ثم صلى أربع ركعات فكان من دعائه في آخر سجدة: يا ودود، ياذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسالك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني (ثلاث مرات) فإذا بفارس أقبل بيده حربة واضعها بين أذني فرسه فطعن اللص وقتله، فسأله: من أنت فداك أبي وأمي؟ فقد أغاثني الله بك، قال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي دعاء مكروب، فسألت الله أن يوليني قتله.
ودمتم سالمين.

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