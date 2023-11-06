يفعل الله ما يشاء

(MENAFN
- Al-Anbaa) المشيئة تجلي الذات والعناية السابقة لإيجاد المعدوم أو إعدام الموجود، وهي الإرادة الإلهية، وتأتي مشيئتنا بعد مشيئة المولى عز وجل، ولكنها مشيئة لها حد لا نستطيع تجاوزه، فلا إرادة لنا إلا بمشيئته، فإرادة الله غالبة كل شيء وهو البصير بعباده، (إن الله يفعل ما يشاء) (الحج).
فمن أراد المولى عز وجل إهانته أهانه، ومن أراد إكرامه أكرمه، لأن الخلق خلقه والأمر أمره (لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون) (الأنبياء). فلنكن أوثق بما عند الله تعالى مما في أيدينا، فمهما تقطعت بالمرء الأسباب وضاقت به الدنيا فلا يضعف أملك بخالقك الذي يراك من حيث لا تراه، ولا يخيب رجاؤك في مولاك:
اشدد يديك بحبل الله معتصما
فإنه الركن إن خانتك أركان
قــيل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو على فراش الموت: هل نظر إليك الطبيب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، قالوا: فما قال لك؟ قال: قال إني فعال لما أريد، وهذا دليل على قوة إيمان الصديق بالله تعالى وتوكله عليه، فمهما أراد الله شيئا فعله فهو إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وليس احد فعال لما يريد سوى الله وحده، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، روى أنس بن مالك أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، يكنى بأبى معلق، كان تاجرا يضرب الآفاق مع التقوى والورع، فلقيه لص مقنع في السلاح وقال له: ضع ما معك فإني قاتلك، قال: شأنك والمال ما تريد من دمي؟ قال: أما المال فلي ولست أريد إلا دمك، فقال: أما إذا أبيت فذرني أصلي أربع ركعات، قال: صلّ ما بدا لك، فتوضأ ثم صلى أربع ركعات فكان من دعائه في آخر سجدة: يا ودود، ياذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسالك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني (ثلاث مرات) فإذا بفارس أقبل بيده حربة واضعها بين أذني فرسه فطعن اللص وقتله، فسأله: من أنت فداك أبي وأمي؟ فقد أغاثني الله بك، قال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي دعاء مكروب، فسألت الله أن يوليني قتله.
ودمتم سالمين.
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