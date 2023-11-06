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عصر اللصوصية الجماعية

11/6/2023 2:30:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قبل سنوات قليلة مضت كنا نتابع عبر مقاطع الفيديو والأفلام الأمريكية مشاهد السطو المسلح على محال بيع التجزئة الصغيرة والبقالات في العديد من المدن الأمريكية وفيها يدخل شخص ملثم أو أكثر ويهددون الموظف أو العامل ويحصلون على بعض النقود من «صندوق النقد» أو بضع علب البيرة والسجائر ويلوذون بالفرار.. وربما يطلق عليهم صاحب البقالة الرصاص أو يوقعهم حظهم العاثر في شرطي بلباس مدني يستعيد منهم ما سرقوه.. أو حتى يرديهم قتلى برصاص مسدسه!
.. وفي الشهور القليلة الماضية تطور الأمر تطوراً درامياً حاداً نقلته مقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج التوك شو الأمريكية.. فشاهدنا «عشرات» المقاطع لـ «قطعان» من البشر العاديين غير المسلحين، ولا حتى الملثمين.. بل إن بعضهن نساء حوامل!! يشنون «غارات» سرقة جماعية تتخذ صفة العشوائية، إذ تبدأ بهجوم مجموعة ما.. ثم ينضم إليهم بعض المارة والعابرين في مشهد عبثي لكنه مرعب إذ يخشى العاملون في المكان الذي يتعرض للسرقة ومعهم رجال الأمن التصدي بعنف للسارقين حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون إذا حدثت وفيات أو إصابات خطرة للصوص.. وبينهم عجائز وحوامل!!
وذكر تقرير حديث أصدره الاتحاد الوطني الأمريكي للبيع بالتجزئة أن خسائر تجارة التجزئة بسبب السرقة الجماعية بلغت 112.1 مليار دولار في عام واحد فقط هو العام الماضي 2022، وهي صناعة ضخمة تساهم بحوالي 3.9 تريليونات دولار في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ويعمل بها حوالي 52 مليون أمريكي أو واحد من كل أربع وظائف في الولايات المتحدة!
وبعد إغلاق فروع عديدة لسلاسل «وول مارت» و«C.V.S» ونوردستورم، أعلنت مجموعة «تارجت» الشهيرة أنها ستغلق 9 متاجر في ولاية كاليفورنيا بسبب أن «السرقة والغارات المنظمة تهدد سلامة العاملين والمشترين»، ويلقي بعض المراقبين باللائمة على ما يعرف بقانون «47» الصادر في نوفمبر 2014 لولاية كاليفورنيا فقط والذي حول عقوبة سرقة ما قيمته أقل من 950 دولارا من جناية إلى جنحة ذات عقوبة بسيطة، لكنه أبداً لا يسمح بالسرقة بدون عقوبة، وفي المقابل ذكر تقرير لغرفة التجارة الأمريكية أن 12 ولاية أمريكية تبنت قوانين جديدة تعزز العقوبات على جرائم السرقة المنظمة.
يحدث هذا في الولايات المتحدة.. ولا علاقة له إطلاقاً بالسلوك الأمريكي العام، ولنحمد الله أننا في مصر ننعم بالأمن والأمان ولا نعرف غارات اللصوصية الجماعية ولا السرقة المنظمة، رغم ارتفاع نسبة الفقر، وازدياد عدد الفقراء.. ورفع سعر البنزين وزيادة الأسعار «نرضى» بما قسم الله ولا نعاني من ظاهرة السرقة المنظمة أو السطو الجماعي.. ونكتفي بمقاطعة من يدعم عدونا.. والدعاء على من «يسرقنا»! أو من يحاول أو سيحاول سرقتنا!!
.. وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.


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