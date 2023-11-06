Monday, 06 November 2023 11:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إطلاق برنامج جدير لتدريب المتميزين من حديثي التخرج

11/6/2023 2:25:27 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي اليوم، "برنامج جدير"؛ لتأهيل وتدريب المتميزين من حديثي التخرج قبل التحاقهم بوظائف الوزارة المرشحين عليها، بهدف إكسابهم المعرفة والخبرة العملية اللازمة في بيئة العمل.
وأكد الراجحي في كلمته خلال الحفل المعد لهذه المناسبة , أن "برنامج جدير" يأتي ضمن جهود الوزارة الاستراتيجية لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، بما يعكس توجهات القيادة الرشيدة في رفع مستوى الأداء الوظيفي، وتعزيز قدرات الموظفين، وتمكينهم للمنافسة عالمياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الوزارة نفذت خلال العام الحالي 2023م أكثر من 80 برنامجاً تدريبياً لموظفي وقيادات الوزارة؛ بهدف رفع كفاءة وقدرات الموظفين، من خلال (5) مؤشرات أداء رئيسة.
وأوضح أن جهود الوزارة الحالية تتركز على تحقيق (4) توجهات إستراتيجية مستقبلية لتطوير وإدارة رأس المال البشري، وتشمل: الاستثمار في تدريب وتطوير قدرات وكفاءة الموظفين، والاستفادة من كفاءات الوزارة في تغطيه الاحتياج الوظيفي عوضاً عن الاستقطاب الخارجي؛ عدا الوظائف التي تتطلب اختصاصات محددة، إلى جانب رفع مستوى التنافسية الإيجابية بين الجهات الحكومية، وشبه الحكومية، وذلك للوصول إلى بيئة عمل أكثر ارتباطاً، كذلك زيادة التنافسية من خلال رفع مستهدفات النضج في جميع مجالات الموارد البشرية؛ لتكون الوزارة مثالاً يحتذى به للجهات الحكومية الأخرى.
وقدّم معاليه التهنئة للمتدربين بالتحاقهم ببرنامج جدير لتأهيل المتميزين، مشيداً بمساهمة الكوادر الوطنية في التنمية الوطنية الشاملة.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة تكامل الدكتور أحمد يماني أهمية "برنامج جدير" في تطوير مهارات حديثي التخرج، مشيرًا إلى أن الشركة قد وقعت اتفاقية تفاهم مشتركة مع الوزارة لتشغيل البرنامج.
بدورها ألقت أندريا سالفيميني كلمة جامعة بيركلي -إحدى شركاء البرنامج- أشادت فيها بجهود الوزارة في تأهيل وتدريب الخريجين، مؤكدة أن الجامعة ستسهم في برنامج جدير وفق خطة تدريبية ممنهجة في مجالات متعددة.

MENAFN06112023000089011017ID1107380939

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث