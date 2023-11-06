إجادة تعزز ريادتها في مجال التحول الرقمي بالسعودية

(MENAFN
- Al Watan) في الوقت الذي يمثل التحول الرقمي الركيزة الأساسية في التنمية الإستراتيجية التي تشهدها المنطقة عبر توفير جميع الخدمات رقميًا، وإتاحة الوصول إليها بسهولة، أعلنت "إجادة" الشركة الرائدة في مجال تزويد تقنيات المعلومات بالسوق السعودي عن توسيع عملياتها داخل المملكة والشرق الأوسط. ويشكل التطور التقني الهائل داخل المملكة نتاج لاستراتيجية متكاملة وحاسمة من قبل الحكومة تهدف إلى تمكين وتسريع التحول الرقمي بكفاءة وفعالية حيث سيكون بمثابة المحفز الرئيسي للوصول لحجم سوق ضخم في السنوات القادمة.
وتشكل تلك المرحلة نقطة تحول جوهرية لشركة إجادة، حيث تنتقل من كونها شركة متخصصة تقدم الحلول التقنية الخاصة بتكامل التطبيقات إلى لاعب أساسي ومحوري في مسار عملية التحول الرقمي بالمنطقة، بدءاً من تغيير العلامة التجارية، ومن خلال تبني استراتيجية جديدة، وتعمل الشركة على توسيع محفظتها من خدمات وتقنيات التحول الرقمي، وتوسيع نطاق تغطيتها لتشمل قطاعات جديدة واعدة.
وفي هذ الصدد، أوضح فواز أبو النصر الرئيس التنفيذي لشركة إجادة، قائلاً " تشهد شركة إجادة قفزة هائلة من خلال تغيير علامتها التجارية، وتقديم نموذجاً رائداً في تزويد خدمات التحول الرقمي، ولدى الشركة سجل حافل بالمشاريع البارزة في خدمة قطاعات رائدة وبالأخص المؤسسات المالية والحكومية، كما أنها تتميز بالمهارات والقدرات والحلول الرقمية الفعالة لخدمة القطاعات الجديدة. "
وتابع أيضاً، "وتماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، نؤكد على التزامنا الكامل لتعزيز التطور والتقدم في العديد من القطاعات أهمها الرعاية الصحية، النقل والمواصلات، العقارات، الثقافة، الترفيه، السياحة، والرياضة، حيث تساهم تلك القطاعات الحيوية في خلق فرص للابتكار والإبداع من خلال مشروعات إستراتيجية وطنية طموحة."
ومن المتوقع أن يشهد التوجه البارز داخل المملكة نحو تبني التقنيات المتقدمة نموًا مضاعف خلال العقد المقبل، بالإضافة إلى نمو الخدمات السحابية والتقنيات الناشئة بشكل كبير أيضًا.
ويعود الطلب المتنامي للخدمات التقنية في القطاع الخاص إلى الضخ المتزايد من الاستثمارات في الشركات الناشئة في مجال التقنية، أهمها الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية حيث شهدت زخماً غير مسبوق.
وتناول محمد فؤاد، رئيس القطاع التكنولوجي بشركة إجادة، نمو الصناعات التقنية في المنطقة، موضحاً "من المتوقع أن يشهد قطاع الخدمات السحابية أكبر نمو له على الإطلاق نظراً لحجم السوق الكبير ومعدل النمو المتسارع للقطاع، ومن المرجح أيضًا أن يسجل مجال التقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي نموًا ملحوظًا لتعزيز الابتكار في تقديم حلول فريدة متقدمة."
من خلال رؤيتها الطموحة في مجال الأمن السيبراني، تهدف إجادة إلى المساهمة بشكل كبير وفعال في هذا السوق الكبير والمتميز، وسوف تقوم إجادة بتوفير مجموعة متكاملة وشاملة من الحلول المتميزة تشمل تطبيق تقنيات جديدة، استشارات، وخدمات مدارة متقدمة لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي.
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