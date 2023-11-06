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إجادة تعزز ريادتها في مجال التحول الرقمي بالسعودية

11/6/2023 2:25:27 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي يمثل التحول الرقمي الركيزة الأساسية في التنمية الإستراتيجية التي تشهدها المنطقة عبر توفير جميع الخدمات رقميًا، وإتاحة الوصول إليها بسهولة، أعلنت "إجادة" الشركة الرائدة في مجال تزويد تقنيات المعلومات بالسوق السعودي عن توسيع عملياتها داخل المملكة والشرق الأوسط. ويشكل التطور التقني الهائل داخل المملكة نتاج لاستراتيجية متكاملة وحاسمة من قبل الحكومة تهدف إلى تمكين وتسريع التحول الرقمي بكفاءة وفعالية حيث سيكون بمثابة المحفز الرئيسي للوصول لحجم سوق ضخم في السنوات القادمة.
وتشكل تلك المرحلة نقطة تحول جوهرية لشركة إجادة، حيث تنتقل من كونها شركة متخصصة تقدم الحلول التقنية الخاصة بتكامل التطبيقات إلى لاعب أساسي ومحوري في مسار عملية التحول الرقمي بالمنطقة، بدءاً من تغيير العلامة التجارية، ومن خلال تبني استراتيجية جديدة، وتعمل الشركة على توسيع محفظتها من خدمات وتقنيات التحول الرقمي، وتوسيع نطاق تغطيتها لتشمل قطاعات جديدة واعدة.
وفي هذ الصدد، أوضح فواز أبو النصر الرئيس التنفيذي لشركة إجادة، قائلاً " تشهد شركة إجادة قفزة هائلة من خلال تغيير علامتها التجارية، وتقديم نموذجاً رائداً في تزويد خدمات التحول الرقمي، ولدى الشركة سجل حافل بالمشاريع البارزة في خدمة قطاعات رائدة وبالأخص المؤسسات المالية والحكومية، كما أنها تتميز بالمهارات والقدرات والحلول الرقمية الفعالة لخدمة القطاعات الجديدة. "
وتابع أيضاً، "وتماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، نؤكد على التزامنا الكامل لتعزيز التطور والتقدم في العديد من القطاعات أهمها الرعاية الصحية، النقل والمواصلات، العقارات، الثقافة، الترفيه، السياحة، والرياضة، حيث تساهم تلك القطاعات الحيوية في خلق فرص للابتكار والإبداع من خلال مشروعات إستراتيجية وطنية طموحة."
ومن المتوقع أن يشهد التوجه البارز داخل المملكة نحو تبني التقنيات المتقدمة نموًا مضاعف خلال العقد المقبل، بالإضافة إلى نمو الخدمات السحابية والتقنيات الناشئة بشكل كبير أيضًا.
ويعود الطلب المتنامي للخدمات التقنية في القطاع الخاص إلى الضخ المتزايد من الاستثمارات في الشركات الناشئة في مجال التقنية، أهمها الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية حيث شهدت زخماً غير مسبوق.
وتناول محمد فؤاد، رئيس القطاع التكنولوجي بشركة إجادة، نمو الصناعات التقنية في المنطقة، موضحاً "من المتوقع أن يشهد قطاع الخدمات السحابية أكبر نمو له على الإطلاق نظراً لحجم السوق الكبير ومعدل النمو المتسارع للقطاع، ومن المرجح أيضًا أن يسجل مجال التقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي نموًا ملحوظًا لتعزيز الابتكار في تقديم حلول فريدة متقدمة."
من خلال رؤيتها الطموحة في مجال الأمن السيبراني، تهدف إجادة إلى المساهمة بشكل كبير وفعال في هذا السوق الكبير والمتميز، وسوف تقوم إجادة بتوفير مجموعة متكاملة وشاملة من الحلول المتميزة تشمل تطبيق تقنيات جديدة، استشارات، وخدمات مدارة متقدمة لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي.

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