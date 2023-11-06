سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته كاسبا 9 نقاط

سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته كاسبا 9 نقاط
التاريخ
11/6/2023 2:25:26 PM
(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الاثنين باللون الأخضر كاسبا 9 نقاط عند مستوى 10948 نقطةوبتداولات بلغت 6 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 79 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 150 شركة على تراجع.
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