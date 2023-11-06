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سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته كاسبا 9 نقاط

11/6/2023 2:25:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الاثنين باللون الأخضر كاسبا 9 نقاط عند مستوى 10948 نقطةوبتداولات بلغت 6 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 79 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 150 شركة على تراجع.

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