Monday, 06 November 2023 11:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


7.4% انخفاضا سنويا بالمستفيدين من ساند

11/6/2023 2:25:25 PM
(MENAFN- Al Watan) انخفضت نسبة المستفيدين من نظام التأمین ضد التعطل عن العمل (ساند) خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7.4% على المستوى السنوي، في حين انخفضت نسب المستفيدين على المستوى السنوي بنسبة 39.5% خلال العام 2022.
وأظهرت بيانات جمعتها ((الوطن)) أن نسبة المستفيدين من نظام ساند بدأت بالانخفاض بشكل كبير خلال العام 2021، بعد أن ارتفع بشكل كبير خلال العامين 2019 و2020 متأثرا بالإجراءات الاحترازية والحكومية التي أقرتها الحكومة خلال جائحة كورونا والتي تم خلالها تحويل أكثر من نصف الموظفين لساند بدعم حكومي موجه للقطاع الخاص لتخفيف الآثار الاقتصادية على المنشآت خلال الجائحة، ولدعم العاملين في القطاع الخاص والذين تم تحويلهم لنظام التعطل عن العمل لمدة 6 شهور قبل أن يعودوا لأعمالهم بشكل تلقائي.
النمو الربعي
وسجل الربع الثاني من العام الحالي أقل عدد من المستفيدين من ساند على مدى 5 سنوات، حيث بلغ عدد المستفيدين خلال الربع الثاني من العام الحالي 8.306 مستفيدين منخفضا من 8.973 مستفيدا تم تسجيلهم في ذات الربع من العام الماضي والذي انخفض فيه عدد المستفيدين 48.6%، وكانت أعداد المستفيدين بلغت في الربع الثاني 2021 حوالي 17.452 وفي ذات الربع من عام 2020 بلغ عدد المستفيدين 18.012 مستفيدا، مرتفعا من 17.214 مستفيدا في الربع الثاني 2019.
كما سجل العام الماضي انخفاضا كبيرا في أعداد المستفيدين من نظام التعطل عن العمل بانخفاض سنوي بلغ 39.5% حيث بلغ عدد المستفيدين خلال 2022 حوالي 35.203 مستفيدين، بمقابل 58.230 مستفيدا تم تسجيلهم في 2021، و66.080 مستفيدا في 2020 وهو الأعلى في أعداد المستفيدين منذ إطلاق النظام في 2016، في حين سجل عدد المستفيدين في العام 2019 حوالي 63.672
مستحقين ساند
ويقوم نظام التعطل عن العمل ساند بتأمين راتب شهري للعامل السعودي خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته بحيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بين وظيفتين وذلك بتوفير الحد الأدنى من الدخل، إضافة لتوفير التدريب اللازم ومساعدته في البحث عن عمل آخر.
ويطبق ((ساند)) على جميع السعوديين دون سن 59 الخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
Asf:
حسب السنوات=
2019= 63.672
2020= 66.080= %3.8
2021= 58.230= - %11.9
2022= 35.203= - %39.5
الربع الثاني 2019= 17.214
الربع الثاني 2020= 18.012= 4.6%
الربع الثاني 2021= 17.452= - 3.1%
الربع الثاني 2022= 8.973= - 48.6%
الربع الثاني 2023= 8.306= - 7.4%
حسب السنوات=
2019= 63.672
2020= 66.080= %3.8
2021= 58.230= - %11.9
2022= 35.203= - %39.5

MENAFN06112023000089011017ID1107380933

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث