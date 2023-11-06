7.4% انخفاضا سنويا بالمستفيدين من ساند

(MENAFN
- Al Watan) انخفضت نسبة المستفيدين من نظام التأمین ضد التعطل عن العمل (ساند) خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7.4% على المستوى السنوي، في حين انخفضت نسب المستفيدين على المستوى السنوي بنسبة 39.5% خلال العام 2022.
وأظهرت بيانات جمعتها ((الوطن)) أن نسبة المستفيدين من نظام ساند بدأت بالانخفاض بشكل كبير خلال العام 2021، بعد أن ارتفع بشكل كبير خلال العامين 2019 و2020 متأثرا بالإجراءات الاحترازية والحكومية التي أقرتها الحكومة خلال جائحة كورونا والتي تم خلالها تحويل أكثر من نصف الموظفين لساند بدعم حكومي موجه للقطاع الخاص لتخفيف الآثار الاقتصادية على المنشآت خلال الجائحة، ولدعم العاملين في القطاع الخاص والذين تم تحويلهم لنظام التعطل عن العمل لمدة 6 شهور قبل أن يعودوا لأعمالهم بشكل تلقائي.
النمو الربعي
وسجل الربع الثاني من العام الحالي أقل عدد من المستفيدين من ساند على مدى 5 سنوات، حيث بلغ عدد المستفيدين خلال الربع الثاني من العام الحالي 8.306 مستفيدين منخفضا من 8.973 مستفيدا تم تسجيلهم في ذات الربع من العام الماضي والذي انخفض فيه عدد المستفيدين 48.6%، وكانت أعداد المستفيدين بلغت في الربع الثاني 2021 حوالي 17.452 وفي ذات الربع من عام 2020 بلغ عدد المستفيدين 18.012 مستفيدا، مرتفعا من 17.214 مستفيدا في الربع الثاني 2019.
كما سجل العام الماضي انخفاضا كبيرا في أعداد المستفيدين من نظام التعطل عن العمل بانخفاض سنوي بلغ 39.5% حيث بلغ عدد المستفيدين خلال 2022 حوالي 35.203 مستفيدين، بمقابل 58.230 مستفيدا تم تسجيلهم في 2021، و66.080 مستفيدا في 2020 وهو الأعلى في أعداد المستفيدين منذ إطلاق النظام في 2016، في حين سجل عدد المستفيدين في العام 2019 حوالي 63.672
مستحقين ساند
ويقوم نظام التعطل عن العمل ساند بتأمين راتب شهري للعامل السعودي خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته بحيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بين وظيفتين وذلك بتوفير الحد الأدنى من الدخل، إضافة لتوفير التدريب اللازم ومساعدته في البحث عن عمل آخر.
ويطبق ((ساند)) على جميع السعوديين دون سن 59 الخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
Asf:
حسب السنوات=
2019= 63.672
2020= 66.080= %3.8
2021= 58.230= - %11.9
2022= 35.203= - %39.5
الربع الثاني 2019= 17.214
الربع الثاني 2020= 18.012= 4.6%
الربع الثاني 2021= 17.452= - 3.1%
الربع الثاني 2022= 8.973= - 48.6%
الربع الثاني 2023= 8.306= - 7.4%
حسب السنوات=
2019= 63.672
2020= 66.080= %3.8
2021= 58.230= - %11.9
2022= 35.203= - %39.5
MENAFN06112023000089011017ID1107380933
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