دعم نمو 36 شركة في التجارة الإلكترونية

(MENAFN
- Al Watan) كشف ممثلون في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ((منشآت)) في جولة ((التجارة الإلكترونية))، حزمة من مشاريع وبرامج التجارة الإلكترونية، من بينها استفادة 36 شركة من برنامج لدعم ونمو المنشآت في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال تقديم الخدمات الأساسية التي يحتاجونها لتحسين أدائهم ودفع نموهم وتوسعهم، وتخريج 12 منشأة تجارية من مسرعات التجارة الإلكترونية، وتأهيل 10 شركات فائزة في مشروع الشركات الوطنية الرائدة، و95 مستفيدًا من 6 معسكرات لإدارة المتاجر الإلكترونية في 6 مدن. تجربة ناجحة
أضافوا في لقاءات مع ((الوطن))، أن منشآت، أطلقت مبادرة ((تقرير القنوات المتناغمة))، هدفها تسهيل عملية البيع عبر الإنترنت، ودعم تجار التجزئة، لمواكبة التوجه العالمي، وتطوير تجربة ناجحة للعملاء عبر قنوات البيع المتناغمة، موضحين أن رؤية الجولة هو جعل الاقتصاد المحلي يتحول تحولًا جذريًا نحو التجارة الإلكترونية، من خلال تمكين الناس من البدء بمشروعاتهم في التجارة الإلكترونية بكل سهولة، وتطويرها بثقة وإدارتها بنجاح وتنميتها وتوسعها محليًا ودوليًا باحترافية.
وهدفت الجولة إلى تبسيط وتسريع انتقال المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التجارة الإلكترونية، وتمكين الاقتصاد من النمو من خلال تطوير وتقديم خدمات وبرامج تدعم المنشآت وتضمن تسهيل العمل بالتجارة الإلكترونية، والنمو في منظومة مزدهرة ومستدامة. الشركات الرائدة
أبانوا، أن مبادرة برنامج الشركات الوطنية الرائدة في التجارة الإلكترونية، حددت ((منشآت)) من خلال دراسة تحركات وفاعلية مجال التجارة الإلكترونية في المملكة، 5 قطاعات متخصصة غير مستغلة في التجارة الإلكترونية، وذلك للاستفادة من فرص النجاح والنمو في هذه القطاعات، وتمكين الشركات من الاستفادة والوصول للفرص الكبيرة التي توفرها أسواق التجارة الإلكترونية، ومساعدتها في تطوير وتنمية أعمالها وزيادة المحتوى المحلي، وتنمية الأسواق في القطاعات المستهدفة.
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