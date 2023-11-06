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دعم نمو 36 شركة في التجارة الإلكترونية

11/6/2023 2:25:24 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف ممثلون في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ((منشآت)) في جولة ((التجارة الإلكترونية))، حزمة من مشاريع وبرامج التجارة الإلكترونية، من بينها استفادة 36 شركة من برنامج لدعم ونمو المنشآت في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال تقديم الخدمات الأساسية التي يحتاجونها لتحسين أدائهم ودفع نموهم وتوسعهم، وتخريج 12 منشأة تجارية من مسرعات التجارة الإلكترونية، وتأهيل 10 شركات فائزة في مشروع الشركات الوطنية الرائدة، و95 مستفيدًا من 6 معسكرات لإدارة المتاجر الإلكترونية في 6 مدن.
تجربة ناجحة
أضافوا في لقاءات مع ((الوطن))، أن منشآت، أطلقت مبادرة ((تقرير القنوات المتناغمة))، هدفها تسهيل عملية البيع عبر الإنترنت، ودعم تجار التجزئة، لمواكبة التوجه العالمي، وتطوير تجربة ناجحة للعملاء عبر قنوات البيع المتناغمة، موضحين أن رؤية الجولة هو جعل الاقتصاد المحلي يتحول تحولًا جذريًا نحو التجارة الإلكترونية، من خلال تمكين الناس من البدء بمشروعاتهم في التجارة الإلكترونية بكل سهولة، وتطويرها بثقة وإدارتها بنجاح وتنميتها وتوسعها محليًا ودوليًا باحترافية.
وهدفت الجولة إلى تبسيط وتسريع انتقال المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التجارة الإلكترونية، وتمكين الاقتصاد من النمو من خلال تطوير وتقديم خدمات وبرامج تدعم المنشآت وتضمن تسهيل العمل بالتجارة الإلكترونية، والنمو في منظومة مزدهرة ومستدامة.
الشركات الرائدة
أبانوا، أن مبادرة برنامج الشركات الوطنية الرائدة في التجارة الإلكترونية، حددت ((منشآت)) من خلال دراسة تحركات وفاعلية مجال التجارة الإلكترونية في المملكة، 5 قطاعات متخصصة غير مستغلة في التجارة الإلكترونية، وذلك للاستفادة من فرص النجاح والنمو في هذه القطاعات، وتمكين الشركات من الاستفادة والوصول للفرص الكبيرة التي توفرها أسواق التجارة الإلكترونية، ومساعدتها في تطوير وتنمية أعمالها وزيادة المحتوى المحلي، وتنمية الأسواق في القطاعات المستهدفة.

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