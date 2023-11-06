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النيابة العامة: إيقاف 5 مواطنين قاموا بتشكيل عصابة إجرامية للسرقة - جريدة الوطن السعودية

11/6/2023 2:24:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت نيابة الأموال إجراءات التحقيق مع عصابة إجرامية منظمة مكونة من (5) مواطنين يمتهنون السرقات.
وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالدخول إلى عدة مشاريع إنشائية، وقطع كيابل الكهرباء وسرقتها، وسرقة معدات صناعية، وإعداد أماكن خارج البنيان لتخزين المسروقات.
وتم إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهم أحكام متفاوتة بالسجن تصل بعضها إلى (25) سنة.
وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية وتحريك الدعاوى الجزائية العامة بحق كل من يقدم على الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

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