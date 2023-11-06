شركة Venture Catalysts تعقد قمة Super Angels، أول وأكبر قمة في العالم للمستثمرين الملائكيين

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Venture Catalysts، أول وأكبر شركة في الهند تدعم الاستثمارات في المراحل المبكرة، عن إطلاق قمة Super Angels، وهي قمة عالمية تضم أقطاب القوة ويلتقي فيها المستثمرون الملائكيون الطموحون والنشطون، ومن المقرر عقد هذه القمة تحت رعاية حكومة أبوظبي ودبي في الفترة من 15 إلى 16 من ديسمبر 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض الواقع في أبوظبي.

عمد Ravi K Ranjan، وهو أحد أقطاب رأس المال الاستثماري المخضرمين ومدير قسم الأحداث والشراكات في VCats ++‎ إلى الإشراف على القمة بغية تعزيز قيمة تبادل المعارف والابتكار والتعاون العالمي، وسيضم الحدث أكثر من 60 متحدثًا عالميًا وما يزيد عن 300 فاعل في النظام البيئي وما يربو عن 400 شركة ناشئة وأكثر من 1000 مستثمر وما يزيد عن 300 كبير مسؤولي خبرة، على أن تتوفر فرصة تمويل رائعة قيمتها أكثر من 100 مليون دولار أمريكي للشركات الناشئة من أكثر من 100 بلد. إضافةً إلى ذلك، سيستضيف الحدث معرضًا تجاريًا ضخمًا للشركات حيث يمكنهم عرض عروضهم.

وتعليقًا على الحدث المرتقب، قال الدكتور Apoorva Ranjan Sharma ، المؤسس المشارك في Venture Catalysts++‎ ورئيسها ، "إن عقد قمة SuperAngels لعام 2023 في أبوظبي يمنحنا فرصة هائلة للتفاعل مع النظام البيئي للشركات الناشئة واستكشافه وتمكينه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

صرح Ravi K Ranjan ، مؤسس قمة SuperAngels ، قائلا: "إن قمة SuperAngels هي منصة فاعلة تُعنى بالمستثمرين المحفزين المتبصرين بغرض مساعدة رواد الأعمال الجدد في تحقيق أحلامهم الطموحة، ومن جانبنا فنحن سعداء للغاية بعقد هذه القمة في أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمثل النظام البيئي للشركات الناشئة الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

صرح خليفة القبيسي، رئيس الشؤون التجارية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض التابع لمجموعة ADNEC ، قائلاً: "تمثل قمة SuperAngels ثورة في عالم الاستثمار الملائكي بإفساحها مجال التواصل والتعاون وتحفيز الفرص الرائدة أمام المستثمرين، فهي انعكاس للتأثير التحويلي الذي يحدثه المستثمرون الملائكيون في عالم الشركات الناشئة."

صرح مسعود المسعود، رئيس مجلس إدارة Emirates Angels ، قائلاً: "في قمة SuperAngels، يصبح المستثمرون ملهمين وتسلك الشركات الناشئة الطريق الصحيح". "فهذه القمة توفر فرصة فريدة للتواصل مع الأفراد ذوي الرؤى المتماثلة واكتساب معارف قيمة من لجان الخبراء ورؤية ميلاد الابتكارات الكبيرة القادمة."

تتضمن قمة Super Angels أيضًا حدثًا خارجيًا مدته يوم واحد يتواصل فيه كبار الشخصيات وقاصر على حاملي الدعوات وحاملي القسيمة الذهبية في 14 من ديسمبر 2023.