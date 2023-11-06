تطبيق ابار.. خيارات مفتوحة في مجال توصيل المياه المعبأة

(MENAFN
- Al Watan) تواصل شركة ابار الخليج للاتصالات وتقنية المعلومات عبر تطبيقها الإلكتروني " ابار abar
" تقديم خدماتها في مجال توصيل المياه المعبأة وتأكيد مدى انتشارها وقوتها في تلبية احتياجات العملاء داخل المملكة. فلما كانت السمة السائدة بين أشهر تطبيقات توصيل المياه المعبأة في السعودية أن تفرض على المستخدم خياراً محدداً من حيث نوع العلامة التجارية، إلا أن تطبيق ابار والذي يعد من أكثر التطبيقات شائعة الاستخدام بين المستهلكين في مجال توصيل المياه المعبأة يوفر للمستهلك خيارات متعددة من العلامات التجارية وبأسعار وخدمات منافسة.
إذ يعمل في نسخته الجديدة والمزمع اطلاقها خلال أيام على إتاحة خيار سقيا المساجد بشكل نوعي ومتخصص، مع احتفاظه بمزاياه الحالية تجاه المستخدمين التي تشمل ضمان عدم التأخير ونسبة 100% تعويضات عن الأخطاء الناشئة عن عملية التوصيل وخدمة عملاء على مدار الساعة.
يذكر أن تطبيق ابار يخدم أكثر من 90 مدينة ومحافظة سعودية، واستطاع أن يكسب فيها ولاء الالاف من المستخدمين، كما يرتبط بشراكات استراتيجية توفر للعملاء مفهوماً يتجاوز كونها مجرد خدمة توصيل، إلى حزمة من الخدمات تناسب احتياجاتهم وتحترم رغباتهم آخذةً في الاعتبار كل خطوة معهم لتكون الخيار الأمثل لهم دائماً.
ويمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط (اضغط هنا
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