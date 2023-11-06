Monday, 06 November 2023 11:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تطبيق ابار.. خيارات مفتوحة في مجال توصيل المياه المعبأة

11/6/2023 2:19:40 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل شركة ابار الخليج للاتصالات وتقنية المعلومات عبر تطبيقها الإلكتروني " ابار abar " تقديم خدماتها في مجال توصيل المياه المعبأة وتأكيد مدى انتشارها وقوتها في تلبية احتياجات العملاء داخل المملكة. فلما كانت السمة السائدة بين أشهر تطبيقات توصيل المياه المعبأة في السعودية أن تفرض على المستخدم خياراً محدداً من حيث نوع العلامة التجارية، إلا أن تطبيق ابار والذي يعد من أكثر التطبيقات شائعة الاستخدام بين المستهلكين في مجال توصيل المياه المعبأة يوفر للمستهلك خيارات متعددة من العلامات التجارية وبأسعار وخدمات منافسة.
إذ يعمل في نسخته الجديدة والمزمع اطلاقها خلال أيام على إتاحة خيار سقيا المساجد بشكل نوعي ومتخصص، مع احتفاظه بمزاياه الحالية تجاه المستخدمين التي تشمل ضمان عدم التأخير ونسبة 100% تعويضات عن الأخطاء الناشئة عن عملية التوصيل وخدمة عملاء على مدار الساعة.
يذكر أن تطبيق ابار يخدم أكثر من 90 مدينة ومحافظة سعودية، واستطاع أن يكسب فيها ولاء الالاف من المستخدمين، كما يرتبط بشراكات استراتيجية توفر للعملاء مفهوماً يتجاوز كونها مجرد خدمة توصيل، إلى حزمة من الخدمات تناسب احتياجاتهم وتحترم رغباتهم آخذةً في الاعتبار كل خطوة معهم لتكون الخيار الأمثل لهم دائماً.
ويمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط (اضغط هنا ).

MENAFN06112023000089011017ID1107380866

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث