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اختتام فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الطائف للاستثمار

11/6/2023 2:19:40 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل منتدى الطائف للاستثمار أعماله في يومه الثاني وسط إقبال كبير من المستثمرين والمهتمين ومنسوبي جهات حكومية وخاصة، إضافة إلى ممثلي دولتي كوريا والصين المشاركتين في المنتدى، حيث جرى توقيع اتفاقيات شراكة كورية/سعودية وصينية/سعودية لعدد من المشاريع التي تخدم المحافظة في قطاعات متنوعة، كما قدّم سعادة مستشار الإدارة العامة لاستثمارات المناطق في وزارة الاستثمار الأستاذ ناصر الطويان، عرضاً تقديمياً بعنوان ((استثمر في الطائف)) استعرض فيه مقومات ومزايا الاستثمار في الطائف ودور الوزارة في تمكين الاستثمارات النوعية.
وتضمنت فعاليات اليوم الثاني للمنتدى إقامة أربع جلسات حوارية هي: استشراف مستقبل التعدين في محافظة الطائف، الاستثمار في الريادة التقنية، جودة الحياة وأنسنة المدن، والاستثمار في قطاع الرياضة، كما أجريت ورشة عمل بعنوان: دور البحث العلمي في التقنية.
وأوضحت الأستاذة سعاد بنت موسى الموسى رئيس مجلس إدارة جمعية طويق التعاونية للمعارض والمؤتمرات بأن المنتدى شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين والمهتمين لما تملكه الطائف من مقومات وبيئة خصبة يانعة للاستثمار.
وأكدت الموسى على نجاح المنتدى بفضل جهود المشاركين ودعم قادة المحافظة ومسؤوليها.
يذكر أن منتدى الطائف للاستثمار افتتح يوم أمس برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود محافظ الطائف في فندق ميريديان الهدا ويستمر حتى يوم غد الثلاثاء السابع من نوفمبر.

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