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شراكات دولية لتعزيز التنوّع الاقتصادي ودعم رؤية السعودية 2030

11/6/2023 2:19:40 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد السعودية تقدماً متسارعاً في رحلتها لتطوير ونشر حلول الطاقة المتجدّدة والحد من الانبعاثات الكربونية. وفي هذا السياق، تساهم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، بدور رئيسي وبارز في دعم تحقيق التحوّل في قطاع الطاقة السعودي، مستندةً إلى خبراتها الواسعة كشركة عالمية رائدة في مجالي الطاقة المتجدّدة والتنمية المستدامة.
وتمتلك "مصدر" في الوقت الحالي محفظة مشاريع بارزة في المملكة، التي تمثل سوقاً إستراتيجية بالنسبة لها. ومن شأن الجهود المشتركة التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز العمل المناخي الفعال والحدّ من الانبعاثات الكربونية أن تعود بالنفع على المجتمعات على امتداد منطقة الشرق الأوسط. كما تؤكد استضافة دولة الإمارات لمبادرة "السعودية الخضراء" هذا العام خلال مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (مؤتمر الأطراف COP28)، على الالتزام المشترك بالعمل على التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية في جميع أنحاء العالم.
تحظى المملكة بمكانة متميزة كسوق إستراتيجية رئيسية لـ "مصدر"، نظرًا لموقعها الجغرافي المميز وغناها بالموارد الطبيعية، وطموحاتها وأهدافها المستقبلية، وتوفر الموارد اللازمة لتسريع وتيرة الاستثمار والنهوض بقطاع الطاقة النظيفة خلال السنوات القادمة. وأكّد على ذلك عبد العزيز المبارك، العضو المنتدب والمدير الأقليمي لشركة "مصدر" في المملكة، بقوله: "تفخر "مصدر" بشراكتها طويلة الأمد مع المؤسسات في المملكة العربية السعودية، وهي ملتزمة بدعم تحقيق تطلعات المملكة لتوفير 50% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجدّدة بحلول عام 2030".
وأثمر تعاون "مصدر" مع الشركاء في المملكة إنجاز عدد من مشاريع الطاقة المتجددة الرائدة، بما في ذلك محطة دومة الجندل لطاقة الرياح بقدرة 400 ميجاواط، والتي تعد الأولى من نوعها في المملكة والأكبر في منطقة الشرق الأوسط. تقع المحطة في منطقة الجوف على بعد 900 كيلومتر شمال مدينة الرياض، وقد دخلت حيز التشغيل.
ويهدف هذا المشروع، الذي تم تطويره بالتعاون بين شركة "إي دي إف رينوبلز" الفرنسية و"شركة نسما" السعودية وشركة "مصدر"، إلى تفادي انبعاث نحو مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بما يسهم في تمكين المملكة من الالتزام بتعهداتها في مواجهة التغير المناخي.
كما قام ائتلاف تقوده "مصدر" وبالتعاون مع "اي دي اف رينوبلز" و"شركة نسما" السعودية بتطوير مشروع محطة نور جنوب جدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميجاواط، في المدينة الصناعية الثالثة بجدة، حيث تم استخدام أحدث التقنيات الكهروضوئية في هذا المشروع الذي يدعم تحقيق أهداف المملكة في مجالات الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة.
وكان الائتلاف قد وقع اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بالمشروع لمدة 25 عاماً مع الشركة السعودية لشراء الطاقة بسعر تنافسي، ما يعكس الجدوى الاقتصادية المتنامية لمشاريع الطاقة المتجدّدة في هذه المنطقة من العالم.
ويمتد التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة لما وراء حدود قطاع الطاقة، حيث وضعت رؤية شاملة لضمان بناء مستقبل مزدهر ومستدام. وفي هذا السياق، تحرص "مصدر" على توسيع نطاق التعاون مع الشركاء في المملكة، حيث تساهم في تزويد الشباب والمهنيين بالمعارف والمهارات اللازمة، بما يعود بفوائد اقتصادية واجتماعية على المجتمع السعودي، ويساهم في دعم رؤية المملكة 2030.
فقد أبرمت "مصدر" في مايو 2022 اتفاقية مع المعهد التقني للطاقة المتجددة، لإعداد الطلبة الطامحين إلى الحصول على شهادات دبلوم في الطاقة المتجدّدة، وتمكين المواطنين السعوديين الشباب والمهنيين من الريادة في مجال الاستدامة، بما يؤهلهم من الدخول بثقة إلى قطاعات الطاقة المتجدّدة والتكنولوجيا والهندسة على مستوى المملكة والعالم. كما عقدت "مصدر" شراكة مع برنامج "استدامة" السعودي للسيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية لرعاية نموذج السيارة التي طورها طلاب جامعيين ضمن تحدي السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية.
وفي إطار التزامها المتواصل بدعم مسيرة المملكة للتحول نحو الطاقة النظيفة، تم إدارج شركة "مصدر" مؤخراً ضمن اللائحة المختصرة لعروض بناء محطة الحناكية للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1100 ميجاواط، والتي من المقرر أن تكون واحدة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم. كما تمّ إدراجها على القائمة المختصرة لمحطة طبرجل للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 400 ميجاواط.
ومع مضي المملكة العربية السعودية قدماً في جهودها لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية وصولاً إلى تحقيق الحياد الصفري، تواصل "مصدر" دعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة عبر تطوير مشاريع مبتكرة وحلول فعالة اقتصادياً ومناخياً، وذلك في إطار الشراكة السعودية الإماراتية التي تشمل مختلف مجالات التنمية لضمان مستقبل مشرق ومستدام للأجيال القادمة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والشرق الأوسط عمومًا.

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