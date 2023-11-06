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أمير المدينة يدشن مصفاة الدرة للسكّر

11/6/2023 2:19:39 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، مصفاة الدرة للسكّر، التابعة لشركة درة التنمية المتقدمة، على مساحة 150 ألف متر مربع، في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع وبطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف طن سنوياً.
وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم ألقى رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالمجيد السلطان، كلمة أكد فيها أن مصافي السكر في المملكة تجاوزت أصولها 1.5 مليار ريال وتعد من أكفأ مصافي السكر على مستوى العالم بفضل دعم حكومة المملكة، مشيراً إلى الميزة الاستراتيجية التي يتمتع بها موقع المشروع من حيث البنية التحتية المميزة لميناء الملك فهد الصناعي بينبع.
وأوضح السلطان دور الشركاء الاستراتيجيين والجهات الممولة للمـشروع ممثلاً في صندوق التنمية الصناعي والبنوك المحلية والـشركاء المحليين والأجانب، فضلاً عن دعم وزارة الطاقة في نجاح المصنع لتجاوز طاقة الإنتاج وفق أعلى معايير الجودة، لافتاً إلى عزم الـشركة في التوسّع في قطاع الصناعات الغذائية بتنفيذ مصنع للزيوت النباتية ومعمل لمعالجة الأرز ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للسكر.
إثر ذلك، شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن المصنع الذي يأتي بهدف تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتنويع الصادرات غير النفطية، من خلال شراكة استراتيجية بين الـشركات التطويرية الوطنية والقادة العالميين في مجال تصنيع السكر المكرر، برؤية مشتركة لبناء شركة رائدة في صناعة الأغذية والمـشروبات بالمملكة، والتي أنشأت مصنعاً حديثاً لتكرير السكر بميناء الملك فهد الصناعي بينبع، حيث بدأ إنتاجه عام 2021م، فيما تبلغ طاقته الإنتاجية الآن حوالي 2500 طن يوميًا من السكر الأبيض المكرر، المتوافق مع أعلى معايير الجودة.
يُذكر أن افتتاح مصفاة الدرة للسكّر يأتي تأكيداً على مستوى البنية التحتية المتطورة للميناء، إذ تصل مساحته إلى 6,8 كم2 ويحتوي 34 رصيفًا و10 محطات، وتتجاوز طاقته الاستيعابية حاجز 210 ملايين طن، ويستقبل السفنَ حتى حمولة 500 ألف طن، فضلاً عن موقعه الاستراتيجي المطل على ساحل البحر الأحمر.

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