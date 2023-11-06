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إغلاق جزئي لطريق الملك عبدالله في الدمام

11/6/2023 2:19:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة في قطاعها الشرقي، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية، إغلاق طريق الملك عبدالله الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، وذلك للبدء في تنفيذ أعمال خط مياه إستراتيجي بطول 2 كم في حي المزروعية بمدينة الدمام.
وبيّنت أن المرحلة الأولى من الخط ستبدأ من تقاطع طريق الملك فيصل إلى تقاطع طريق الأشرعة، وذلك لاستكمال أعمال تمديد خطوط المياه الإستراتيجية الخاصة بمشاريع تحسين جودة المياه في المنطقة الشرقية، التي تنفذ على أربع مراحل، لتزويد السكان بالمياه المحلاة.
وأوضحت الشركة أن المرحلة الأولى تشمل إغلاقا جزئيا بطول 500 متر في طريق الملك عبدالله، بدءا من تقاطعه مع طريق الملك فيصل حتى إشارة التقاطع مع طريق الملك سعود، مع استمرار حركة المركبات القادمة من طريق الملك فيصل شرقا إلى طريق الملك عبدالله شمالًا، مبينة أنه سيستمر تنفيذ هذه المرحلة 45 يومًا، وستستكمل المراحل الأخرى المتبقية على امتداد طريق الملك عبد الله شمالا للوصول إلى تقاطع شارع الأشرعة بالإستراتيجية نفسها بمسافة إغلاق طولها 500 متر لـ45 يومًا، ليصبح إجمالي مدة العمل في المراحل الأربع 180 يوم عمل.
وناشدت الشركة قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر، ومراعاة قواعد السلامة المرورية خلال عبورهم الطريق في أثناء تنفيذ المشروع، موضحة أن المشروع يأتي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وسكان المنطقة الشرقية، والارتقاء بجودة المياه ضمن رؤية 2030.

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