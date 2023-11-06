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تعليم الرياض رسائل اتصالية لتعزيز الدور التكاملي بين الأسرة والمدرسة

11/6/2023 2:19:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عدداً من الإرشادات والتوجيهات والرسائل الاتصالية والتثقيفية ضمن خطتها التوجيهية الشاملة للفترة القادمة من الفصل الدراسي الأول في كافة المدارس.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض الأستاذ عبدالسلام الثميري، أن خطة الإدارة شملت العديد من الرسائل والتوجيهات الخاصة بفترة الاختبارات وما قبلها وتعزيز الانضباط المدرسي حيث شملت العديد من الأهداف والخطط التفصيلية التي تأتي بالتشارك مع الأسرة لتحقيق الانضباط والتشجيع المستمر من المدرسة والأسرة كدور تكاملي يتطلب العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة والرسائل التوجيهية.

ودعا الثميري إلى أهمية غرس الانضباط والالتزام في نفوس الطلاب والطالبات لما سينعكس إيجاباً على شخصياتهم ويؤثر بشكل مباشر في أدائهم لواجباتهم وتحقيق أهدافهم وتعزيز ثقتهم في أنفسهم وقدراتهم.
وأشار إلى أهمية دور الأسرة في تهيئة أبناءها لفترة الاختبارات وما قبلها والتأكيد على تعزيز مبدأ الانضباط المدرسي و الذي يتمثل في أهمية الاطلاع على جميع أنظمة المدرسة وتعليماتها وحث الأبناء وتشجيعهم على التفاعل مع المعلم والمنصة التعليمية ومتابعة الأبناء المستمرة في تحصيلهم الدراسي والتعاون المتواصل مع المدرسة في كافة الأمور .
وأشاد متحدث "تعليم الرياض" بالتواصل الكبير والشراكة المهمة للأسر ودورها في تهيئة أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات ودعمهم الذي سينعكس إيجاباً في تحصيل أبنائهم الدراسي، ليجني الوطن ثمار ما قدمته حكومة خادم الحرمين من اهتمام ودعم لامحدود للتعليم ومنسوبيه.

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