الاتحاد ينقل إخفاقه للقارة

(MENAFN
- Al Watan) أوقف القوة الجوية العراقي انتصارات الاتحاد القارية، عندما تغلب عليه 2 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب فرانسوا حريري بأربيل، لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا، حقق القوة الجوية انتصاراً ثمينا قلص به الفارق النقطي مع العميد إلى نقطتين، سجل للقوة الجوية علي جاسم ((44))، ومهند عبدالرحيم ((52))، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، وظل العميد على 9 نقاط في صدارة المجموعة.
ولم يظهر الاتحاد بمستوى جيد خلال اللقاء، ناقلا إخفاقاته المحلية للمسابقة القارية.
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