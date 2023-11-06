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الاتحاد ينقل إخفاقه للقارة

11/6/2023 2:19:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أوقف القوة الجوية العراقي انتصارات الاتحاد القارية، عندما تغلب عليه 2 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب فرانسوا حريري بأربيل، لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا، حقق القوة الجوية انتصاراً ثمينا قلص به الفارق النقطي مع العميد إلى نقطتين، سجل للقوة الجوية علي جاسم ((44))، ومهند عبدالرحيم ((52))، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، وظل العميد على 9 نقاط في صدارة المجموعة.
ولم يظهر الاتحاد بمستوى جيد خلال اللقاء، ناقلا إخفاقاته المحلية للمسابقة القارية.

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