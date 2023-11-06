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الزعيم ولا أحلى

11/6/2023 2:19:39 PM
(MENAFN- Al Watan) عاد الهلال من الهند بـ3 نقاط مهمة، عزز بها صدارته المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا، بتغلبه على مضيفه مومباي سيتي الهندي في المواجهة التي شهدها ملعب شري شيف شهاتراباتي الرياضي، لحساب الجولة الرابعة بدور المجموعات في البطولة الآسيوية الكبرى. سجل للزعيم ميشايل ديلجادو ((62))، وإلكسندر ميتروفيتش ((85))، ليرفع بذلك الأزرق رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، وبقي مومباي سيتي رابعا بلا نقاط.
وبالمجموعة نفسها، كسب نافباهور الأوزبكي مضيفه ناساجي الإيراني 3 / 1، ليصل للنقطة الـ10 أيضا في المركز الثاني، متأخرا بفارق الأهداف عن الزعيم، وظل ناساجي على 3 نقاط ثالثا.

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