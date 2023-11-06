الزعيم ولا أحلى

(MENAFN
- Al Watan) عاد الهلال من الهند بـ3 نقاط مهمة، عزز بها صدارته المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا، بتغلبه على مضيفه مومباي سيتي الهندي في المواجهة التي شهدها ملعب شري شيف شهاتراباتي الرياضي، لحساب الجولة الرابعة بدور المجموعات في البطولة الآسيوية الكبرى. سجل للزعيم ميشايل ديلجادو ((62))، وإلكسندر ميتروفيتش ((85))، ليرفع بذلك الأزرق رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، وبقي مومباي سيتي رابعا بلا نقاط.
وبالمجموعة نفسها، كسب نافباهور الأوزبكي مضيفه ناساجي الإيراني 3 / 1، ليصل للنقطة الـ10 أيضا في المركز الثاني، متأخرا بفارق الأهداف عن الزعيم، وظل ناساجي على 3 نقاط ثالثا.
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