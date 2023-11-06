Monday, 06 November 2023 11:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نزع 420 ألف لغم من اليمن

11/6/2023 2:19:39 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ((مسام)) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2023م، من انتزاع 835 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 20 لغمًا مضادًا للأفراد، و112 لغمًا مضادًا للدبابات، و703 ذخائر غير منفجرة.
وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع ((مسام)) حتى الآن إلى 420 ألفًا و832 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
وتُواصل المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع ((مسام)) الإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.

MENAFN06112023000089011017ID1107380857

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث