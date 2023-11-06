دعم سعودي لمشروع في فيتنام

(MENAFN
- Al Watan) افتتح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، في فيتنام اليوم، مع نائب رئيس محافظة ها نام، تران جوان دونج، مشروع توسعة الكلية المهنية في المحافظة الذي موّله الصندوق بقيمة تتجاوز 9 ملايين دولار، وذلك بحضور عدد من المسؤولين.
ويهدف مشروع الكلية المهنية الذي موّله الصندوق إلى إنشاء وتجهيز 10 مبانٍ تعليمية، يستفيد منها أكثر من 3000 طالب وطالبة سنويًا. كما تتضمن الكلية قاعات محاضرات تدريبية مجهزة بأحدث التقنيات التعليمية، ومرافق سكنية للطلاب وأعضاء هيئة التدريب، فضلًا عن تأهيل خدمات الطرق والمياه والصرف الصحي.
يأتي مشروع توسعة الكلية تلبيةً للطلب المتزايد على التدريب المهني في ها نام والمحافظات المجاورة لها، إذ تشتمل على تخصصات: التقنية والهندسة الميكانيكية والكهرباء الصناعية وغيرها، مما يسهم ذلك في تأهيل الطلبة لسوق العمل، وتمكينهم من بدء الأعمال التجارية الخاصة بعد التخرج، بالإضافة إلى أن المشروع يسهم في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) المتمثّل في القضاء على الفقر، والهدف الرابع المتمثل في التعليم الجيد، والهدف الخامس المتمثل في المساواة بين الجنسين، والهدف الثامن المتمثل في العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وكذلك الهدف العاشر الذي يسعى إلى الحد من أوجه عدم المساواة.
MENAFN06112023000089011017ID1107380856
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.