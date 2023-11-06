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دعم سعودي لمشروع في فيتنام

11/6/2023 2:19:39 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، في فيتنام اليوم، مع نائب رئيس محافظة ها نام، تران جوان دونج، مشروع توسعة الكلية المهنية في المحافظة الذي موّله الصندوق بقيمة تتجاوز 9 ملايين دولار، وذلك بحضور عدد من المسؤولين.
ويهدف مشروع الكلية المهنية الذي موّله الصندوق إلى إنشاء وتجهيز 10 مبانٍ تعليمية، يستفيد منها أكثر من 3000 طالب وطالبة سنويًا. كما تتضمن الكلية قاعات محاضرات تدريبية مجهزة بأحدث التقنيات التعليمية، ومرافق سكنية للطلاب وأعضاء هيئة التدريب، فضلًا عن تأهيل خدمات الطرق والمياه والصرف الصحي.
يأتي مشروع توسعة الكلية تلبيةً للطلب المتزايد على التدريب المهني في ها نام والمحافظات المجاورة لها، إذ تشتمل على تخصصات: التقنية والهندسة الميكانيكية والكهرباء الصناعية وغيرها، مما يسهم ذلك في تأهيل الطلبة لسوق العمل، وتمكينهم من بدء الأعمال التجارية الخاصة بعد التخرج، بالإضافة إلى أن المشروع يسهم في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) المتمثّل في القضاء على الفقر، والهدف الرابع المتمثل في التعليم الجيد، والهدف الخامس المتمثل في المساواة بين الجنسين، والهدف الثامن المتمثل في العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وكذلك الهدف العاشر الذي يسعى إلى الحد من أوجه عدم المساواة.

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