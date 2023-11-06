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وزير الخارجية ينتقد صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم إسرائيل في غزة

11/6/2023 2:19:38 PM
(MENAFN- Al Watan) انتقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم إسرائيل في غزة.
وأضاف الوزير، خلال كلمته بمؤتمر ((المرأة في الإسلام)) الذي انطلق اليوم في جدة، أن التحديات المختلفة والمضاعفات التي تواجهها المرأة في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة، من عنف وخوف وفقر وتهميش وغياب للرعاية الصحية والتعليمية لأطفالها يحتم علينا العمل الجاد في سبيل حماية ودعم هذه الفئات الأكثر تضررا وضعفا.
وأكمل: "نجتمع اليوم في ظل ظروف عصيبة تعيشها المرأة الفلسطينية في قطاع غزة تحت الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية في ظل صمت وتقاعس المجتمع الدولي عن الإضطلاع بواجباته ومسؤولياته لوقف التصعيد وحقن الدماء وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية".
وأردف وزير الخارجية: "ندين ونستنكر بأشد العبارات ما تتعرض له المرأة الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني من انتهاكات وممارسات غير قانونية وجرائم ضد الإنسانية، نثمن ونشيد بدورها المحوري وتضحيتها الكبيرة في سبيل عدالة قضيتها".

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