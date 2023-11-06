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معالجة 93 ألف م2

11/6/2023 2:19:38 PM
(MENAFN- Al Watan) عالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة في بلدية محافظة رفحاء، خلال أكتوبر 2023 أكثر من 93.700 متر مربع من المسطحات الخضراء، شملت الصيانة والقص والتجميل، وزراعة 402.000 زهرة إضافية، و310 أشجار، وتكريب وتهذيب 2.561 نخلة.
كما شملت الأعمال معالجة 4.293 مترا مربعا من المستنقعات داخل الأحياء، و13.187 مترا مربعا من أعمال الكشط، وسفلتة 11.146 مترا مربعا، وتوريد 152 عمود إنارة بارتفاع 8 أمتار، لإنارة شارع الستين والطريق الرئيسي بحي الضاحية، وصيانة 463 عمودا ديكوريا، وتركيب 7 ألعاب متنوعة.
وفي مجال الإصحاح البيئي، عالجت الأمانة 11.567 من النفايات، و603 حاويات، و6 بلاغات، حيث بلغت المساحة المخدومة 1.146 كيلو مترا مربعا. يأتي ذلك ضمن خطط أمانة المنطقة لتعزيز الصحة العامة، ورصد ومعالجة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة.

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