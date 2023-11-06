طيران الرياض تعتزم شراء طائرات ضيقة البدن قريبا

MENAFN - Al-Borsa News) قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض الناشئة إن الشركة ستعلن عن صفقة لشراء عدد“كبير” من الطائرات ضيقة البدن في الأسابيع المقبلة، في الوقت الذي يسعى فيه لتأسيس ثاني شركة طيران سعودية التي من المقرر تدشينها في عام 2025.

وعُين توني دوجلاس الرئيس السابق لشركة الاتحاد للطيران في مارس آذار الماضي رئيسا لطيران الرياض المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وبعدما طلبت طيران الرياض 72 طائرة من طراز بوينج 787 عريضة البدن، قال دوجلاس إن الطائرات ضيقة البدن هي التالية.

وأضاف في مقابلة بلندن يوم الاثنين“انتهت حملتنا (لشراء طائرات) ضيقة البدن أعتقد أننا سنعلن ذلك خلال الأسابيع المقبلة على الأرجح”.

وهناك تكهنات بأن الشركة قد تعلن عن الصفقة في معرض دبي للطيران الذي يقام في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر.

ورفض دوجلاس الإفصاح عن عدد الطائرات التي ستشتريها طيران الرياض، لكنه وصف الطلبية بأنها“كبيرة” وقال إن الصفقة ستكون“إشارة واضحة جدا على النوايا”.

وأضاف“إنها أكبر شركة ناشئة منذ تأسيس الخطوط الجوية القطرية”.

ويأتي تأسيس شركة طيران وطنية سعودية ثانية إلى جانب الشركة الوطنية الحالية في إطار خطة المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، وعبر دوجلاس عن ثقته في أنه سيكون هناك طلب على السفر.

وذكر أن شركة الطيران الجديدة ستستفيد من الاقتصاد السعودي سريع النمو ومن خطة لجذب المزيد من السياح إلى المملكة.

وردا على سؤال عما إذا كانت الشركة الجديدة ستسعى إلى عمليات اندماج واستحواذ لمساعدتها على النمو، قال“لا، إنها تتطور بصورة طبيعية”.

وأضاف أن أول وجهات لطيران الرياض ستكون إلى المدن الرئيسية في أوروبا والمطلة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وكندا. ومن المقرر انطلاق الرحلة الأولى في الربع الثاني من عام 2025.

وأوضح أن طيران الرياض ستكون قد حصلت على أماكن في المطارات الرئيسية بحلول ذلك الوقت رغم أن مطارات مثل هيثرو في لندن تقترب بالفعل من طاقتها الاستيعابية القصوى.

وقال“لن يكون الأمر سهلا لكن يجب أن نثق في أننا سنحل كل ذلك”.





رويترز