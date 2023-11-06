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تداول 20 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

11/6/2023 2:19:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 سفينة، بينما غادرته 9 سفن، وبلغ عدد السفن التي تم التداول عليها 20 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء – في بيان اليوم الاثنين – أنه غادر قطاران بحمولة إجمالية 2567 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4787 شاحنة.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل 72 ألفًا و85 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 423 ألفًا و497 طنًا.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 28 ألفًا و526 طن ، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32 ألفًا و501 طن.


أ ش أ

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