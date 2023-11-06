تداول 20 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 سفينة، بينما غادرته 9 سفن، وبلغ عدد السفن التي تم التداول عليها 20 سفينة.
وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء – في بيان اليوم الاثنين – أنه غادر قطاران بحمولة إجمالية 2567 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4787 شاحنة.
وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل 72 ألفًا و85 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 423 ألفًا و497 طنًا.
وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 28 ألفًا و526 طن ، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32 ألفًا و501 طن.
أ ش أ
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