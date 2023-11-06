الوزراء البحريني يوافق على مذكرة اتفاق جمركي مع مصر وهونج كونج

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء البحريني، اليوم الاثنين، على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول اتفاق بين شئون الجمارك بوزارة الداخلية البحرينية، ومصلحة الجمارك بمصر، وحكومة إقليم منطقة هونج كونج بالصين، حول الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث وافق المجلس على عدد من المذاكرات بين الهيئات البحرينية، بالإضافة إلى مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأكد المجلس أهمية المباحثات التي أجراها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، منوها بأهمية زيارة ملك الأردن للبحرين في دعم العلاقات الثنائية الوثيقة وتعزيز مسارات التعاون الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات.

وشدد المجلس على الدور المحوري الذي يضطلع به الأردن في الدفاع عن مصالح الأمة العربية ونصرة قضاياها العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والدفع بجهود السلام في المنطقة.





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