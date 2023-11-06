الوزراء البحريني يوافق على مذكرة اتفاق جمركي مع مصر وهونج كونج

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس الوزراء البحريني، اليوم الاثنين، على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول اتفاق بين شئون الجمارك بوزارة الداخلية البحرينية، ومصلحة الجمارك بمصر، وحكومة إقليم منطقة هونج كونج بالصين، حول الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث وافق المجلس على عدد من المذاكرات بين الهيئات البحرينية، بالإضافة إلى مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).
وأكد المجلس أهمية المباحثات التي أجراها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، منوها بأهمية زيارة ملك الأردن للبحرين في دعم العلاقات الثنائية الوثيقة وتعزيز مسارات التعاون الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات.
وشدد المجلس على الدور المحوري الذي يضطلع به الأردن في الدفاع عن مصالح الأمة العربية ونصرة قضاياها العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والدفع بجهود السلام في المنطقة.
أ ش أ
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