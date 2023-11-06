النقل: توقيع مذكرتى تفاهم واتفاقية شروط مع شركات عالمية بمجال السكك الحديدية

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت وزارة النقل مذكرتى تفاهم واتفاقية شروط وأحكام مع شركات عالمية بمجال هيئة السكك الحديدية، حيث تم توقيع اتفاقية الشروط والأحكام لتوطين وتصنيع عدد 500 عربة شاملة أعمال الصيانة وقطع الغيار لمدة 15 عاما كمرحلة أولى من إجمالى عدد (1000) عربة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيريك).

وأشار وزير النقل الفريق كامل الوزير، علي هامش فعاليات الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023 ، إلى أن توطين صناعة الوحدات المتحركة يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا ويمثل الخطوة الأولى فى تحقيق الحلم بأن تكون مصر إحدى الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال.

وأوضح الوزير أن شركة نيريك ستقوم بالتعاون مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع عربات السكك الحديد بتوريد وصيانة 500 عربة ركاب وفقا للمتطلبات الفنية والجودة بحيث تكون مقسمة كالآتي: (عدد 300 عربة درجة ثانية مكيفة – عدد 150 عربة درجة أولى مكيفة – عدد 50 عربة درجة بوفية مكيفة)، علي أن تلتزم الشركة بأن تكون نسبة توطين الصناعة تصل إلى 80% على مراحل داخل مصنع شركة نيريك، بالإضافة إلى ضمان العربات ضد عيوب الصناعة وعيوب الخامة لمدة ثلاث (3) سنوات من تاريخ شهادة القبول الفنية النهائية.

كما شهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لأجهزة الإشارات بين القومية لسكك حديد مصر وشركة جى تى اس التابعة لمجموعة CBS الإسبانية .

ويقام المصنع داخل ورشة إشارات الفرز على مساحة 1000 متر، ويساهم في تأمين كافة احتياجات قطع الغيار للهيئة بما يساهم في ضمان استمرار تلك المشروعات لأطول فترة ممكنة ولدعم توطين الصناعة والإنتاج المحلى لمكونات أنظمة الإشارات / الاتصالات.

كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة“اسكودا” لبحث زيادة التعاون في مجال إدارة وتشغيل ورش صيانة الوحدات المتحركة .