النقل: توقيع مذكرتى تفاهم واتفاقية شروط مع شركات عالمية بمجال السكك الحديدية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت وزارة النقل مذكرتى تفاهم واتفاقية شروط وأحكام مع شركات عالمية بمجال هيئة السكك الحديدية، حيث تم توقيع اتفاقية الشروط والأحكام لتوطين وتصنيع عدد 500 عربة شاملة أعمال الصيانة وقطع الغيار لمدة 15 عاما كمرحلة أولى من إجمالى عدد (1000) عربة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيريك).
وأشار وزير النقل الفريق كامل الوزير، علي هامش فعاليات الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023 ، إلى أن توطين صناعة الوحدات المتحركة يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا ويمثل الخطوة الأولى فى تحقيق الحلم بأن تكون مصر إحدى الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال.
وأوضح الوزير أن شركة نيريك ستقوم بالتعاون مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع عربات السكك الحديد بتوريد وصيانة 500 عربة ركاب وفقا للمتطلبات الفنية والجودة بحيث تكون مقسمة كالآتي: (عدد 300 عربة درجة ثانية مكيفة – عدد 150 عربة درجة أولى مكيفة – عدد 50 عربة درجة بوفية مكيفة)، علي أن تلتزم الشركة بأن تكون نسبة توطين الصناعة تصل إلى 80% على مراحل داخل مصنع شركة نيريك، بالإضافة إلى ضمان العربات ضد عيوب الصناعة وعيوب الخامة لمدة ثلاث (3) سنوات من تاريخ شهادة القبول الفنية النهائية.
كما شهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لأجهزة الإشارات بين القومية لسكك حديد مصر وشركة جى تى اس التابعة لمجموعة CBS الإسبانية .
ويقام المصنع داخل ورشة إشارات الفرز على مساحة 1000 متر، ويساهم في تأمين كافة احتياجات قطع الغيار للهيئة بما يساهم في ضمان استمرار تلك المشروعات لأطول فترة ممكنة ولدعم توطين الصناعة والإنتاج المحلى لمكونات أنظمة الإشارات / الاتصالات.
كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة“اسكودا” لبحث زيادة التعاون في مجال إدارة وتشغيل ورش صيانة الوحدات المتحركة .
MENAFN06112023000202011048ID1107380846
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.