أمريكا تقدم 485 مليون دولار كمساعدة إنسانية إضافية لنصف الكرة الغربي

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت وزير الخارجية الأمريكية اليوم التزام الولايات المتحدة بالعمل بشكل تعاوني مع الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والشركاء الآخرين للمساعدة في حماية النازحين والمهاجرين في حالات الضعف، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنزوح وإدارة الهجرة بشكل إنساني في نصف الكرة الغربي، داعيا الجهات المانحة الأخرى على المساعدة في دعم الاستجابة الإنسانية في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن – في بيان- إن الولايات المتحدة ستقدم ما يقرب من 485 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية لنصف الكرة الغربي.. مضيفا أن“الرئيس جو بايدن أعلن في قمة قادة الشراكة الأمريكية من أجل الرخاء الاقتصادي تقديم ما يقرب من 485 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للاستجابة لاحتياجات اللاجئين والمهاجرين وغيرهم من السكان الضعفاء في جميع أنحاء نصف الكرة الغربي، بما في ذلك النازحين عبر أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا”.

وأوضح البيان أن تلك المساعدات تضمن أكثر من 310 ملايين دولار من خلال مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية وأكثر من 174 مليون دولار من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشار إلى أن هذا التمويل يعزز أهداف إعلان لوس أنجلوس بشأن الهجرة والحماية لتعزيز تقاسم المسؤولية والاستقرار ومساعدة المجتمعات المتضررة ويكمل جهود البلدان المؤيدة التي دعمتهم بسخاء.

كما لفت إلى أن“الولايات المتحدة تفتخر بكونها أكبر جهة مانحة منفردة للمساعدات الإنسانية لنصف الكرة الغربي”، مشيرا إلى أنها خلال العامين الماضيين قدمت الولايات المتحدة أكثر من 2.1 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للمنطقة.

وذكر البيان أن“الولايات المتحدة تطبق ضمانات صارمة ضد تحويل الأموال والمخاطر الأخرى، وتعمل من خلال منظمات موثوقة تضمن وصول المساعدة إلى من يحتاجون إليها”.





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