البورصة الأردنية تنهي تعاملاتها على انخفاض بنسبة 0.34%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر البورصة الأردنية تعاملاته اليوم الاثنين على انخفاض بنسبة 0.34 بالمئة ليصل الى مستوى النقطة 2391 .
وأغلقت البورصة اليوم ، بتداول نحو 2.4 مليون سهم، موزعة على 1853عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.4 مليون دينار.
وانخفضت أسعار أسهم 37 شركة، بينما ارتفعت أسعار اسهم 20 شركة، واستقرت أسعار أسهم 33 شركة أخرى.
أ ش أ
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