البورصة الأردنية تنهي تعاملاتها على انخفاض بنسبة 0.34%

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق مؤشر البورصة الأردنية تعاملاته اليوم الاثنين على انخفاض بنسبة 0.34 بالمئة ليصل الى مستوى النقطة 2391 .

وأغلقت البورصة اليوم ، بتداول نحو 2.4 مليون سهم، موزعة على 1853عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.4 مليون دينار.

وانخفضت أسعار أسهم 37 شركة، بينما ارتفعت أسعار اسهم 20 شركة، واستقرت أسعار أسهم 33 شركة أخرى.





أ ش أ