ممثلو شركات أجنبية: طفرة مصر في مجال النقل تخلق فرصًا استثمارية واعدة

MENAFN - Al-Borsa News) أجمع ممثلو الشركات الألمانية والإسبانية المشاركة في أجنحة الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات (TRANSMEA 2023)، على أن ما حققته مصر من طفرة في مجال النقل، عبر التعاون مع شركاتهم خلق قصص نجاح، وعزز لمستقبل اقتصادي واستثماري واعد في هذا القطاع الحيوي يعتمد على الثقة ومعايير الجودة والاستدامة.

وأشاد ممثلو الشركات المشاركون في المعرض المقام خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري تحت شعار“توطين صناعة وسائل النقل في مصر” – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط – بما تقدمه الدولة المصرية من تعاون يشيد جسورا من الثقة والعلاقات المستدامة؛ بما يعد انطلاقة لأسواق أكبر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلًا عن توجه مصر لتطوير صناعات النقل بما يفتح بابًا لإمكانية إنشاء مشروعات ومصانع تصدر منتجاتها إلى هذه المنطقة المهمة من العالم.

وفي هذا الإطار، أكد بنجامين هاردر مدير الاستراتيجيات والبنى التحتية بجمعية VDN لصناعة السكك الحديدية الألمانية، أن الفرصة الآن ذهبية للدفع بمزيد من الاستثمارات في مصر، مشيرًا إلى أهمية دور القاهرة المحوري على النطاق الإقليمي والدولي، فضلًا عن كونها شريكا استراتيجيا مهما لألمانيا.

وأوضح هاردر، الذي يرأس وفدا من 11 شركة ألمانية تشارك في المعرض، أن ما حققته مصر من مشروعات تنموية تحقق الاستدامة يمثل البوصلة التي تستهدفها كبرى الشركات وكذلك النظم المصرفية حول العالم لفتح مجالات استثمار جديدة، مشيرًا إلى اهتمام الشركات الألمانية الكبيرة والمتوسطة على المشاركة في المعرض لهذا السبب.

وتابع هاردر، أن مصر تعد شريكا مهما للدول الأوروبية، وأن ألمانيا راغبة في تحقيق تعاون طويل الأمد في مختلف مشروعات النقل مع الجانب المصري، بما يتضمن نقل التكنولوجيا والشروع في عمليات التصنيع، فضلًا عن رفع كفاءة الأيدي العاملة للوصول بهم إلى مرحلة الخبرة والخبراء للاستعانة بهم في المشروعات المستقبلية.

وشدد على إيلاء الحكومة المصرية، أهمية خاصة لمسألة الجودة في مختلف مشروعات النقل التي تتعاون فيها مع الجانب الألماني، وأن تكون كافة العناصر في وسائل النقل على نفس المستوى الموجود في أوروبا، منوهًا بأنه يتم التطرق إلى تفاصيل دقيقة في التعاقد على توريد وسائل النقل؛ لاسيما في مجال القطارات لتتناسب بشكل أكثر فعالية مع احتياجات المواطن المصري؛ دون الإخلال بالجودة والرفاهية.

وأضاف أن 70% من مشروعات النقل السككي التي يتم تنفيذها حول العالم، ترتبط بالشركات متوسطة الحجم إلى جانب الشركات الكبيرة، لافتًا إلى أن الشركات الألمانية العالمية مثل“سيمنز” تستعين بهذا النوع من الشركات للمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.

واعتبر هاردر، أن ما تم بناؤه من جسور ثقة تعتمد على قصص النجاح في التعاون بين البلدين، وما تقدمه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، عزز من رغبة المزيد من الشركات الألمانية في فتح أسواق جديدة هنا.

وثمن رئيس وفد الشركات الألمانية المشاركة في المعرض نجاح وزارة النقل في تنفيذ استراتيجية النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة، والذي تجسده مشروعات النقل السككي سواء من السكك الحديدية، والقطار الكهربائي السريع، والمونوريل.

وأوضح أن تلك المشروعات هي الأنسب للمدن المليونية لتتناسب مع حجم الاحتياج لنقل الركاب بشكل آمن ويحقق الرفاهية، مبيناً أن هذه الاستراتيجية تسهم في تغيير الوعي الجمعي بضرورة استخدام وسائل النقل الجماعي وغيرها من التي تستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة.

من جانبه، قال روبرت بوهمان رئيس شركة“جيتا” الألمانية للتصاميم الداخلية للقطارات، إنه حرص على المشاركة بنفسه في معرض“ترانسميا” وذلك لأهمية مصر بالنسبة لصناعات النقل المختلفة؛ وذلك بفضل الطفرة الحقيقية والمشروعات التنموية التي تجرى في هذا الصدد، إلى جانب حفاوة الاستقبال وود الشعب المصري.

ولفت بوهمان، إلى أن شركته التي تنتمي إلى المستوى المتوسط، تشارك بشكل فعال في التصميمات الداخلية لعدد من القطارات التي يتم توريدها إلى مصر، موضحًا أن كافة المواد والتصميمات بنفس الجودة التي يتم تصديرها إلى سويسرا، وكذلك في ألمانيا ومختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن مستقل القطارات في أوروبا لن يشعر بالفرق لدى استقلاله القطارات في مصر.

وتابع بوهمان، أن المشاركة في هذه الدورة من المعرض تمثل فرصة للتعرف على مزيد من الأسواق المفتوحة في مجالات النقل السككي والبنى التحتية في شمال إفريقيا والمنطقة العربية، معتبرًا أن نجاح التجربة في المشروعات المصرية يعزز ويثقل مكانته في هذا السوق المهم.

وفي سياق متصل، عبر ممثلو شركة جوممي ميتال الألمانية، عن سعادتهم في المشاركة في صناعة أجزاء من القطارات الألمانية التي دخلت الخدمة الفعلية في مصر، وكذلك رفع كفاءة وتطوير عدد من القطارات العاملة بالفعل، موضحين أن الشركة تعتمد على معايير قياسية واحدة، ويتم تقديم تطوير وحلول مناسبة لكل حالة بما لا يخل بالجودة.

وأوضحوا أن المشاركة في معرض“ترانسميا” يعد فرصة جيدة لتعريف الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا بالنجاحات التي تحققت من خلال الشراكة في مشروعات النقل السككي في مصر، والتي يشهد لها الجميع.

وأكد مسئولو الشركة، أن نجاحهم في توسعة هذا النشاط في المنطقة سيدفعهم إلى التعجيل بالخطط المستقبلية لفتح مقرات وبدء التصنيع من داخل مصر لتكون نقطة انطلاق لهذه المنطقة من العالم.

ومن الجناح الإسباني؛ حيث يشارك 9 شركات، أكد آنا فيرنانديز أرمينداي ممثلة شركة مافيكس الإسبانية لصناعات السكك الحديد، أهمية هذه المشاركة في مصر حيث الفرص الواعدة في مجال النقل الذي يشهد طفرة وتعاون قوي وممتد مع بلادها.

وأوضحت فيرنانديز، أن الشركات المصرية لديها مزايا وكذلك الجانب الإسباني، مشيرة إلى أن هذا المزيج نجح في إقامة علاقات مبنية على الثقة والاستدامة، لافتة إلى اهتمام شركات القطاع الخاص الإسبانية بالتواجد في هذا السوق سواء من خلال تمثيل المكاتب أو من خلال وجود الخبراء.

وأضافت أن النقل السككي يمثل إحدى الفرص الواعدة للوصول إلى مستقبل من الاستدامة في مجال النقل الأخضر والصديق للبيئة.





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