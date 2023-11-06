10.5 مليار جنيه قيمة مشروعات القابضة للطرق العام المالى الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) نفذت الشركة القابضة للطرق والكبارى مع الشركات التابعة وجهات الإسناد المختلفة، مشروعات خلال العام المالى الماضى 2022/2023 بقيمة 10.5 مليار جنيه وهى الأضخم فى تاريخ الشركة منذ تأسيسها عام 2002.

وقال عادل ترك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى، إن الشركة أسند إليها العديد من المشروعات من هيئة الطرق والكبارى وميناء الإسكندرية وسكك حديد مصر والأنفاق وموانئ البحر الأحمر والسخنة وميناء دمياط وجهات الإسناد الأخرى مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة والمحليات بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف على عياد الرئيس التنفيذى للشركة، أن“القابضة” وشركاتها التابعة تعد الذراع التنفيذية لوزارة النقل حيث تشارك فى عدد كبير من المشروعات القومية مثل مشروعات القطار الكهربائى الخفيف LRT والقطار السريع بخطوطه الثلاثة، ومشروعات الطرق والكبارى ومحاور النيل وتطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بمرحلتية والطريق الدائرى الأوسطى والإقليمى وطريق القاهرة أسيوط – الغربى وسيناء وتطوير موانئ الإسكندرية والبحر الأحمر والسخنة ودمياط .

وأشار الرئيس التنفيذى إلى موافقة الجمعية العامة التى عقدت فى أكتوبر الماضى على إنشاء مقر للشركة القابضة بالمملكة العربية السعودية بعد أن حصلت على عقود تنفيذ مشروعات بنية تحتية داخل المملكة.

أضاف المهندس على عياد، أنه تنفيذا لتوجيهات وزير النقل بدفع العمل لزيادة الإنجاز بالمشروعات فقد تم شراء مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار السريع طراز (RFI 260) ومصنع الفلنكات الخرسانية طراز (B70) وهو ما يعزز دور الشركة فى توطين صناعة النقل خاصة المتعلقة بالسكك الحديدية بالإضافة إلى شراء معدات جديدة تجاوزت 300 مليون جنيه.

وتوفر القابضة أكثر من 13 ألف فرصة عمل مباشرة وأكثر من العمالة غير المباشرة كذلك تتعاون مع كبريات مكاتب الخبرة والاستشارات الهندسية والفنية والجامعات المصرية كذلك لديها شبكة متنوعة من المقاولين والأفراد شركاء النجاح .