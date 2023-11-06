10.5 مليار جنيه قيمة مشروعات القابضة للطرق العام المالى الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نفذت الشركة القابضة للطرق والكبارى مع الشركات التابعة وجهات الإسناد المختلفة، مشروعات خلال العام المالى الماضى 2022/2023 بقيمة 10.5 مليار جنيه وهى الأضخم فى تاريخ الشركة منذ تأسيسها عام 2002.
وقال عادل ترك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى، إن الشركة أسند إليها العديد من المشروعات من هيئة الطرق والكبارى وميناء الإسكندرية وسكك حديد مصر والأنفاق وموانئ البحر الأحمر والسخنة وميناء دمياط وجهات الإسناد الأخرى مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة والمحليات بمختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف على عياد الرئيس التنفيذى للشركة، أن“القابضة” وشركاتها التابعة تعد الذراع التنفيذية لوزارة النقل حيث تشارك فى عدد كبير من المشروعات القومية مثل مشروعات القطار الكهربائى الخفيف LRT والقطار السريع بخطوطه الثلاثة، ومشروعات الطرق والكبارى ومحاور النيل وتطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بمرحلتية والطريق الدائرى الأوسطى والإقليمى وطريق القاهرة أسيوط – الغربى وسيناء وتطوير موانئ الإسكندرية والبحر الأحمر والسخنة ودمياط .
وأشار الرئيس التنفيذى إلى موافقة الجمعية العامة التى عقدت فى أكتوبر الماضى على إنشاء مقر للشركة القابضة بالمملكة العربية السعودية بعد أن حصلت على عقود تنفيذ مشروعات بنية تحتية داخل المملكة.
أضاف المهندس على عياد، أنه تنفيذا لتوجيهات وزير النقل بدفع العمل لزيادة الإنجاز بالمشروعات فقد تم شراء مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار السريع طراز (RFI 260) ومصنع الفلنكات الخرسانية طراز (B70) وهو ما يعزز دور الشركة فى توطين صناعة النقل خاصة المتعلقة بالسكك الحديدية بالإضافة إلى شراء معدات جديدة تجاوزت 300 مليون جنيه.
وتوفر القابضة أكثر من 13 ألف فرصة عمل مباشرة وأكثر من العمالة غير المباشرة كذلك تتعاون مع كبريات مكاتب الخبرة والاستشارات الهندسية والفنية والجامعات المصرية كذلك لديها شبكة متنوعة من المقاولين والأفراد شركاء النجاح .
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