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الجارديان: تحذيرات من حالة عدم اليقين في الاقتصادات الأوروبية

11/6/2023 2:19:26 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت أستاذة السياسة الاقتصادية في معهد الجامعي الأوروبي ونائبة مدير مركز بروجل للأبحاث في بروكسل، ماريا ديميرتزيس، إن“خطر الركود في أوروبا حقيقي للغاية نظرا لحالة عدم اليقين”.

وأوضحت ديميرتزيس -في تصريحات خاصة لصحيفة“الجارديان” البريطانية عبر موقعها الإلكتروني- أن التضخم يؤدي إلى تآكل قدرة الأسر على تمويل احتياجاتها اليومية”، مشيرة إلى أن“التضخم انخفض بشكل كبير مقارنة بالذروة ولكنه ليس قريب من المكان الذي ينبغي أن يكون عليه حتى لا يمثل مشكلة بعد الآن”.

وفي إشارة للحرب في الشرق الأوسط، أوضحت أن أسعار الطاقة انخفضت بالفعل مقارنة بما كانت عليه في الذروة ولم تعد تسهم في التضخم، لافتة إلى أنه لا يزال هناك حالة من عدم اليقين.

وقالت إن“ارتفاع أسعار المواد الغذائية كان سيئا لأسباب عديدة، أولا وقبل كل شيء لأنه يزيد من التضخم ولكن أيضا لأنه يؤثر على الفقراء أكثر من غيرهم”.

وتابعت :”إنه عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد نفسه، فإن الاتحاد الأوروبي يتوقف بالفعل عن النمو بكل المقاصد والأغراض ومع وصول ألمانيا الآن إلى الصفر، فإن الأمر حقًا مسألة وقت قبل أن يتوقف الاقتصاد الأوروبي عن النمو”.

وأشارت إلى أنه“بعد حرب روسيا في أوكرانيا، لدينا الآن موجة أخرى من عدم اليقين، قادمة من الشرق الأوسط”.

وأوضحت أن“عدم اليقين ليس جيدًا أبدًا للاقتصاد، لذا فإن هذا شيء قد يؤدي في الواقع إلى تسريع بعض هذه الاتجاهات”.

وناشدت الاتحاد الأوروبي بتوخي الحذر نظرا لتعدد الأزمات الراهنة وأن البلدان لديها درجات مختلفة من نقاط الضعف.

وأضافت ديميرتزيس،“هناك عدد كبير جدًا من الاقتصادات المختلفة التي لا يمكنها حقًا تطبيق سياسات اقتصادية متطابقة”.


أ ش أ

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