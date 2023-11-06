البنك الدولي يخصص 268 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
خصص البنك الدولي 268 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس و إيطاليا، وذلك فى إطار توسيع نطاق تطوير منظومة الطاقة المتجددة في تونس .
وذكر البنك الدولي في تقريره السنوي للعام 2023 ، أنه يقدم الدعم الكامل للبلدان فى العديد من المجالات والقطاعات ،بجانب تقديم الدعم الفنى للقطاع الخاص وتوسيع فرص الحصول على التمويل.
وأوضح البنك الدولي أنه تم تقديم دعم مالى اخر لمشروع بقيمة 120 مليون دولار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بتونس ،حيث تم تقديم كافة التسهيلات الائتمانية طويلة الأجل من وزارة المالية من خلال المؤسسات المالية المشاركة.
أ ش أ
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