Monday, 06 November 2023 11:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البنك الدولي يخصص 268 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا

11/6/2023 2:19:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) خصص البنك الدولي 268 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس و إيطاليا، وذلك فى إطار توسيع نطاق تطوير منظومة الطاقة المتجددة في تونس .

وذكر البنك الدولي في تقريره السنوي للعام 2023 ، أنه يقدم الدعم الكامل للبلدان فى العديد من المجالات والقطاعات ،بجانب تقديم الدعم الفنى للقطاع الخاص وتوسيع فرص الحصول على التمويل.

وأوضح البنك الدولي أنه تم تقديم دعم مالى اخر لمشروع بقيمة 120 مليون دولار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بتونس ،حيث تم تقديم كافة التسهيلات الائتمانية طويلة الأجل من وزارة المالية من خلال المؤسسات المالية المشاركة.


أ ش أ

MENAFN06112023000202011048ID1107380840

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث