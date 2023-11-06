البنك الدولي يخصص 268 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا

MENAFN - Al-Borsa News) خصص البنك الدولي 268 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس و إيطاليا، وذلك فى إطار توسيع نطاق تطوير منظومة الطاقة المتجددة في تونس .

وذكر البنك الدولي في تقريره السنوي للعام 2023 ، أنه يقدم الدعم الكامل للبلدان فى العديد من المجالات والقطاعات ،بجانب تقديم الدعم الفنى للقطاع الخاص وتوسيع فرص الحصول على التمويل.

وأوضح البنك الدولي أنه تم تقديم دعم مالى اخر لمشروع بقيمة 120 مليون دولار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بتونس ،حيث تم تقديم كافة التسهيلات الائتمانية طويلة الأجل من وزارة المالية من خلال المؤسسات المالية المشاركة.





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