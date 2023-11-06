طرح 3 قطع أراضٍ لإنشاء مستشفيات خاصة بنظام حق الانتفاع

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن طرح 3 قطع أراضٍ بمساحة إجمالية تصل 9650 لإنشاء 3 مستشفيات خاصة بنظام حق الانتفاع وذلك فى 3 محافظات.

وضمت قائمة الأراضى قطعة بمساحة 1950 مترا مربعا بمحافظة الدقهلية وذلك بنظام حق الانتفاع وحدد الهيئة السعر الاسترشادى للمتر بنحو 480 جنيها وتزداد القيمة بواقع 7% سنويا اعتبارا من بداية السنة الثالثة وحتى نهاية مدة التعاقد.

أشارت الهيئة إلى أن مدة مقابل حق الانتفاع تحددها السلطة المختصة بما يتفق مع القوانين واللوائح المعمول بها وتؤول الأرض وما عليها من منشأت بحالة جيدة وصالحة للتشغيل إلى الجهة صاحبة الولاية فى نهاية مدة التعاقد.

وطرحت الهيئة قطعة أرض بمساحة 3500 متر مربع بمحافظة المنوفية وحددت سعر المتر بـ 40 ألف جنيه.

ولفتت الهيئة إلى أنه من المزايا التنافسية لقطعة الأرض المطروحة هى الموقع المتميز للمستشفى بنطاق حي غرب شبين الكوم وتوافر كافة المرافق واحتياج مواطني شبين الكوم لتوفير خدمة طبية متميزة بمستشفى خاص.

وتقع قطعة الأرض الثالثة فى محافظة كفر الشيخ على مساحة 4200 متر مربع وحدد الهيئة سعر المتر بقطعة الأرض بـ15 ألف جنيه لتصل قيمة الأرض لنحو 63 مليون جنيه.

وتضمنت الشروط المطلوبة من المستثمر وجود رخصة مبانى ورخصة مزاولة نشاط بجانب دراسة جدوى وسابقة خبرة مشيرة إلى تقديم المحافظة لكافة التسهيلات المطلوبة لإقامة المشروع بحجم عمالة متوقع يصل 300 عامل.