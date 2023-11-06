طرح 3 قطع أراضٍ لإنشاء مستشفيات خاصة بنظام حق الانتفاع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن طرح 3 قطع أراضٍ بمساحة إجمالية تصل 9650 لإنشاء 3 مستشفيات خاصة بنظام حق الانتفاع وذلك فى 3 محافظات.
وضمت قائمة الأراضى قطعة بمساحة 1950 مترا مربعا بمحافظة الدقهلية وذلك بنظام حق الانتفاع وحدد الهيئة السعر الاسترشادى للمتر بنحو 480 جنيها وتزداد القيمة بواقع 7% سنويا اعتبارا من بداية السنة الثالثة وحتى نهاية مدة التعاقد.
أشارت الهيئة إلى أن مدة مقابل حق الانتفاع تحددها السلطة المختصة بما يتفق مع القوانين واللوائح المعمول بها وتؤول الأرض وما عليها من منشأت بحالة جيدة وصالحة للتشغيل إلى الجهة صاحبة الولاية فى نهاية مدة التعاقد.
وطرحت الهيئة قطعة أرض بمساحة 3500 متر مربع بمحافظة المنوفية وحددت سعر المتر بـ 40 ألف جنيه.
ولفتت الهيئة إلى أنه من المزايا التنافسية لقطعة الأرض المطروحة هى الموقع المتميز للمستشفى بنطاق حي غرب شبين الكوم وتوافر كافة المرافق واحتياج مواطني شبين الكوم لتوفير خدمة طبية متميزة بمستشفى خاص.
وتقع قطعة الأرض الثالثة فى محافظة كفر الشيخ على مساحة 4200 متر مربع وحدد الهيئة سعر المتر بقطعة الأرض بـ15 ألف جنيه لتصل قيمة الأرض لنحو 63 مليون جنيه.
وتضمنت الشروط المطلوبة من المستثمر وجود رخصة مبانى ورخصة مزاولة نشاط بجانب دراسة جدوى وسابقة خبرة مشيرة إلى تقديم المحافظة لكافة التسهيلات المطلوبة لإقامة المشروع بحجم عمالة متوقع يصل 300 عامل.
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