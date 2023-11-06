أسواق الخليج تواصل التعافي من تداعيات حرب غزة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع مؤشر السوق الرئيسية نحو 0.1% في جلسة اليوم مسجلاً سابع مكاسب يومية على التوالي وسط سيولة بلغت 6.2 مليار ريال وارتفاع 74 سهماً من أصل 231 شركة مدرجة.

وتباين أداء القياديات خلال الجلسة مع ارتفاع سهمي الراجحي وأرامكو بنسبة 0.6% و0.5% على التوالي مقابل انخفاض سهمي الأهلي والأنماء بنسبة 0.1% و0.4% على التوالي.

وتترقب الأسواق نتائج شركة أرامكو غداً الثلاثاء مع توقعات بانخفاض الأرباح الصافية 26% على أساس سنوي إلى 30.6 مليار دولار بالربع الثالث من العام الحالي.

وانخفض سهم أمريكانا بأكثر من 3% ليفقد كامل مكاسب العام الحالي على الرغم من إعلان الشركة عن ارتفاع أرباحها 10% على أساس سنوي إلى 307 ملايين ريال بالربع الثالث، ولكنها كانت أقل بـ 5% من الربع الذي سبقه.

وفي سياق متصل ، أغلقت معظم أسواق الخليج على ارتفاع اليوم الاثنين بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي لن يستمر في رفع معدلات الفائدة.

كما واصلت معظم الأسهم الخليجية التعافي من خسائر شهر أكتوبر الناتجة عن التداعيات الاقتصادية لحرب غزة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.6% مسجلاً سابع مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع معظم القياديات وبالأخص سهم مصرف الريان الذي قفز 10% لأعلى مستوياته في أكثر من شهرين.

وكان المصرف قد أعلن عن نمو أرباحه الصافية بنسبة 43% على أساس سنوي 473 مليون ريال بالربع الثالث من العام الحالي.

وانخفض مؤشر الكويت الأول بأقل من 0.1% ليغلق مستقراً عند 7265 نقطة مع انخفاض سهم بيتك بنسبة 0.6% مقابل ارتفاع سهم الوطني بنسبة 0.8%.

وفي أسواق الإمارات، ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.4% يوم الاثنين مواصلاً المكاسب للجلسة السادسة على التوالي بدعم من ارتفاع سهم e& بأكثر من 3% .

كما ارتفع مؤشر سوق دبي 0.7% مسجلاً مكاسباً للجلسة السابعة على التوالي بدعم من مكاسب سهمي إعمار العقارية ودبي الإسلامي بنسبة 1.9% و2.4% على التوالي.





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