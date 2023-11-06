أسواق الخليج تواصل التعافي من تداعيات حرب غزة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع مؤشر السوق الرئيسية نحو 0.1% في جلسة اليوم مسجلاً سابع مكاسب يومية على التوالي وسط سيولة بلغت 6.2 مليار ريال وارتفاع 74 سهماً من أصل 231 شركة مدرجة.
وتباين أداء القياديات خلال الجلسة مع ارتفاع سهمي الراجحي وأرامكو بنسبة 0.6% و0.5% على التوالي مقابل انخفاض سهمي الأهلي والأنماء بنسبة 0.1% و0.4% على التوالي.
وتترقب الأسواق نتائج شركة أرامكو غداً الثلاثاء مع توقعات بانخفاض الأرباح الصافية 26% على أساس سنوي إلى 30.6 مليار دولار بالربع الثالث من العام الحالي.
وانخفض سهم أمريكانا بأكثر من 3% ليفقد كامل مكاسب العام الحالي على الرغم من إعلان الشركة عن ارتفاع أرباحها 10% على أساس سنوي إلى 307 ملايين ريال بالربع الثالث، ولكنها كانت أقل بـ 5% من الربع الذي سبقه.
وفي سياق متصل ، أغلقت معظم أسواق الخليج على ارتفاع اليوم الاثنين بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي لن يستمر في رفع معدلات الفائدة.
كما واصلت معظم الأسهم الخليجية التعافي من خسائر شهر أكتوبر الناتجة عن التداعيات الاقتصادية لحرب غزة.
وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.6% مسجلاً سابع مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع معظم القياديات وبالأخص سهم مصرف الريان الذي قفز 10% لأعلى مستوياته في أكثر من شهرين.
وكان المصرف قد أعلن عن نمو أرباحه الصافية بنسبة 43% على أساس سنوي 473 مليون ريال بالربع الثالث من العام الحالي.
وانخفض مؤشر الكويت الأول بأقل من 0.1% ليغلق مستقراً عند 7265 نقطة مع انخفاض سهم بيتك بنسبة 0.6% مقابل ارتفاع سهم الوطني بنسبة 0.8%.
وفي أسواق الإمارات، ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.4% يوم الاثنين مواصلاً المكاسب للجلسة السادسة على التوالي بدعم من ارتفاع سهم e& بأكثر من 3% .
كما ارتفع مؤشر سوق دبي 0.7% مسجلاً مكاسباً للجلسة السابعة على التوالي بدعم من مكاسب سهمي إعمار العقارية ودبي الإسلامي بنسبة 1.9% و2.4% على التوالي.
أ ش أ
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