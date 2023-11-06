توقيع 4 عقود و5 مذكرات تفاهم واتفاقية إطارية فى مجال الجر الكهربائى

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت وزارة النقل 4 عقود و5 مذكرات تفاهم واتفاقية إطارية فى مجال الجر الكهربائى” مترو الانفاق – القطار الكهربائى الخفيف – القطار الكهربائى السريع” مع شركات عالمية على هامش فعاليات اليوم الثانى“للمعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا“ترانسميا TransMEA 2023”.

وتعاقدت الهيئة القومية للأنفاق والمكتب الاستشارى الاسبانى“TYPSA” لتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات المبدئية لمشروع إمتداد الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى (المرج الجديدة – شبين القناطر) بطول 19 كم وعدد 14 محطة لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة على طول هذا المسار.

ووقعت الهيئة مذكرة تفاهم وشركة كاف الإسبانية لتحديد شروط التوقيع لتمديد عقد إعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث عدد 23 قطارا للخط الأول لمترو الأنفاق والموقع مع الشركة الإسبانية ليشمل صيانة هذه القطارات لمدة 10 سنوات شاملة قطع الغيار.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم مدتها ثلاثة أشهر لتحديد شروط توقيع عقد بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة كاف الأسبانية لتحديث وصيانة 39 قطارا آخر يعمل على الخط الثانى لمترو الأنفاق لمدة 10 سنوات شاملة قطع الغيار.

وأوضح كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة تقوم حالياً بتحديث أسطول القطارات بالخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق ليصبح زمن التقاطر 105 ثواني بدلاً من 165 ثانية.

وشهد اليوم الثانى للمؤتمر، توقيع الاتفاقية الإطارية الخاصة بتصميم وتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان (القطار الكهربائى الخفيف LRT) بطول 16 كم وعدد (3 محطات) لخدمة الكتلة السكانية الكبيرة بمدينة العاشر من رمضان بالتعاون مع اتحاد الشركات الصينية بقيادة“أفيك” .

كما وقعت هيئة الأنفاق وشركة أفيك انترناشيونال الصينية (أفيك إنتل) مذكرة تفاهم أخرى لتنفيذ المرحلة الخامسة من مشروع سكك حديد العاشر من رمضان (القطار الكهربائى الخفيف LRT) بطول 5.5 كم وعدد (1 محطة) لخدمة المنطقة الصناعية المخطط تنفيذها بالعاصمة الإدارية بعد محطة العاصمة المركزية“المحطة النهائية للمرحلة الثالثة للمشروع” .

ووقعت الهيئة أيضا مذكرة تفاهم لتنفيذ أعمال مشروع قطار كهربائى خفيف من الرحاب الى العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع شركة أفيك إنترناشيونال القابضة الصينية (أفيك أنتل)، حيث يمتد المشروع من مركز النقل بمحطة الرحاب التبادلية بالمرحلة الثانية للخط الرابع للمترو وصولاً الى العاصمة الإدارية بمنطقة R3 بجوار محطة المونوريل بطول حوالى 40 كم وعدد 8 محطات ومحطة تغذية رئيسية وعدد من محطات التغذية الفرعية والورشة وتوريد القطارات.

كما شهد وزير النقل الفريق كامل الوزير، الإعلان عن بدء تنفيذ الأعمال للأنظمة الإلكتروميكانيكية للخطين الثانى والثالث من شبكة القطار الكهربائى السريع بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركات سيمنس العالمية وأوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب الخاصة بعقد خطى ( السادس من أكتوبر/ أسوان ) و( الغردقة/ سفاجا/ قنا/ الأقصر ) لمشروع القطار الكهربائى السريع.

وشهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين تحالف تطوير الدلتا (DDC) ممثلاً فى مجموعة الديدى وبين شركة (CRIC) الصينية بشأن إنشاء خط القطار الكهربائى السريع“بورسعيد / أبو قير بطول 250 كم بنظام BOT.

أكد الوزير عقب فعاليات التوقيع أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع شركة الديدى جروب وشركائها خلال العام قبل الماضى سقطت، حيث كانت الدولة سابقا تقوم بمسئولية تدبير القرض وهذه الجزئية تغيرت حيث تم التوجيه إلى التعاون مع القطاع الخاص مثلما تم مع السويدى ودى بى شنكر فى الميناء الجاف بالسادس من اكتوبر ومع MSC فى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان والمنطقة اللوجستية الخاصة به حيث سيتحمل القطاع الخاص فى هذا المشروع القرض حتى لا تتحمل وزارة النقل قروضا كثيرة.

وشهد وزير النقل توقيع عقد تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الشرقى من المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (المساحة – الفسطاط) مع شركة أوراسكوم للإنشاءات، كما شهد وزير النقل توقيع عقد تصميم وتوريد وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لمحطات الخط الأول من شبكة القطار السريع (السخنة – العلمين) مع تحالف شركات (أوراسكوم للإنشاءات – المقاولون العرب – السويدى إليكتريك).