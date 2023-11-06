توقيع 4 عقود و5 مذكرات تفاهم واتفاقية إطارية فى مجال الجر الكهربائى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت وزارة النقل 4 عقود و5 مذكرات تفاهم واتفاقية إطارية فى مجال الجر الكهربائى” مترو الانفاق – القطار الكهربائى الخفيف – القطار الكهربائى السريع” مع شركات عالمية على هامش فعاليات اليوم الثانى“للمعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا“ترانسميا TransMEA 2023”.
وتعاقدت الهيئة القومية للأنفاق والمكتب الاستشارى الاسبانى“TYPSA” لتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات المبدئية لمشروع إمتداد الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى (المرج الجديدة – شبين القناطر) بطول 19 كم وعدد 14 محطة لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة على طول هذا المسار.
ووقعت الهيئة مذكرة تفاهم وشركة كاف الإسبانية لتحديد شروط التوقيع لتمديد عقد إعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث عدد 23 قطارا للخط الأول لمترو الأنفاق والموقع مع الشركة الإسبانية ليشمل صيانة هذه القطارات لمدة 10 سنوات شاملة قطع الغيار.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم مدتها ثلاثة أشهر لتحديد شروط توقيع عقد بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة كاف الأسبانية لتحديث وصيانة 39 قطارا آخر يعمل على الخط الثانى لمترو الأنفاق لمدة 10 سنوات شاملة قطع الغيار.
وأوضح كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة تقوم حالياً بتحديث أسطول القطارات بالخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق ليصبح زمن التقاطر 105 ثواني بدلاً من 165 ثانية.
وشهد اليوم الثانى للمؤتمر، توقيع الاتفاقية الإطارية الخاصة بتصميم وتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان (القطار الكهربائى الخفيف LRT) بطول 16 كم وعدد (3 محطات) لخدمة الكتلة السكانية الكبيرة بمدينة العاشر من رمضان بالتعاون مع اتحاد الشركات الصينية بقيادة“أفيك” .
كما وقعت هيئة الأنفاق وشركة أفيك انترناشيونال الصينية (أفيك إنتل) مذكرة تفاهم أخرى لتنفيذ المرحلة الخامسة من مشروع سكك حديد العاشر من رمضان (القطار الكهربائى الخفيف LRT) بطول 5.5 كم وعدد (1 محطة) لخدمة المنطقة الصناعية المخطط تنفيذها بالعاصمة الإدارية بعد محطة العاصمة المركزية“المحطة النهائية للمرحلة الثالثة للمشروع” .
ووقعت الهيئة أيضا مذكرة تفاهم لتنفيذ أعمال مشروع قطار كهربائى خفيف من الرحاب الى العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع شركة أفيك إنترناشيونال القابضة الصينية (أفيك أنتل)، حيث يمتد المشروع من مركز النقل بمحطة الرحاب التبادلية بالمرحلة الثانية للخط الرابع للمترو وصولاً الى العاصمة الإدارية بمنطقة R3 بجوار محطة المونوريل بطول حوالى 40 كم وعدد 8 محطات ومحطة تغذية رئيسية وعدد من محطات التغذية الفرعية والورشة وتوريد القطارات.
كما شهد وزير النقل الفريق كامل الوزير، الإعلان عن بدء تنفيذ الأعمال للأنظمة الإلكتروميكانيكية للخطين الثانى والثالث من شبكة القطار الكهربائى السريع بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركات سيمنس العالمية وأوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب الخاصة بعقد خطى ( السادس من أكتوبر/ أسوان ) و( الغردقة/ سفاجا/ قنا/ الأقصر ) لمشروع القطار الكهربائى السريع.
وشهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين تحالف تطوير الدلتا (DDC) ممثلاً فى مجموعة الديدى وبين شركة (CRIC) الصينية بشأن إنشاء خط القطار الكهربائى السريع“بورسعيد / أبو قير بطول 250 كم بنظام BOT.
أكد الوزير عقب فعاليات التوقيع أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع شركة الديدى جروب وشركائها خلال العام قبل الماضى سقطت، حيث كانت الدولة سابقا تقوم بمسئولية تدبير القرض وهذه الجزئية تغيرت حيث تم التوجيه إلى التعاون مع القطاع الخاص مثلما تم مع السويدى ودى بى شنكر فى الميناء الجاف بالسادس من اكتوبر ومع MSC فى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان والمنطقة اللوجستية الخاصة به حيث سيتحمل القطاع الخاص فى هذا المشروع القرض حتى لا تتحمل وزارة النقل قروضا كثيرة.
وشهد وزير النقل توقيع عقد تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الشرقى من المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (المساحة – الفسطاط) مع شركة أوراسكوم للإنشاءات، كما شهد وزير النقل توقيع عقد تصميم وتوريد وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لمحطات الخط الأول من شبكة القطار السريع (السخنة – العلمين) مع تحالف شركات (أوراسكوم للإنشاءات – المقاولون العرب – السويدى إليكتريك).
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