الهند تقود التغيير بالتعاون مع أفريقيا

MENAFN - Al-Borsa News) رفع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، علم بلاده في أفريقيا خلال الآونة الأخيرة، سعيا إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول القارة .

بدأ مودي حديثه في قمة مجموعة العشرين بنيودلهي، في سبتمبر الماضي ، معلنا أن الاتحاد الأفريقي سيصبح عضواً دائماً في المجموعة، وهو ما من شأنه أن يعزز صوت الجنوب العالمي.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب القرار الذي اتخذته الهند والأعضاء الأربعة الحاليون الآخرون في مجموعة بريكس، في الشهر السابق للقمة، بقبول مصر وإثيوبيا، بجانب أربع دول أخرى، في صفوفها.

توضح هذه الأمثلة كيف تلعب الهند دورًا نشطًا بشكل متزايد في الدبلوماسية الدولية نيابة عن أفريقيا والجنوب العالمي، حسب ما نقلته مجلة“نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.

وفي الوقت نفسه، توضح علاقات نيودلهي التجارية والاستثمارية المتنامية مع أفريقيا كيف أن توجيه الأموال نحو الجنوب العالمي لا يمكن أن يجني فوائد مالية فحسب، بل يدفع أيضًا إلى إحداث تغيير منهجي حقيقي في القضايا البيئية والحوكمة والاجتماعية.

تعود العلاقات التجارية بين الهند وأفريقيا إلى قرون مضت، عندما كان التجار الهنود يسافرون إلى الساحل الشرقي للقارة بحثًا عن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وفي هذه الأيام، تشكل الهند محركاً رئيسياً وراء الاعتراف العالمي المتزايد بالأهمية الاستراتيجية لأفريقيا.

ويستخدم مودي، على وجه الخصوص، المنصة التي يوفرها منصبه لتعزيز فهم أفضل لفرص الاستثمار التي توفرها أفريقيا للمستثمرين الأجانب.

يوجد في أفريقيا عدد كبير من السكان في سن العمل، وطبقة متوسطة متنامية، وثروة من المواد الخام بما في ذلك الذهب والماس والبترول والمعادن.

وفي ظل اكتساب السباق لتأمين المعادن من أجل التحول إلى الطاقة الخضراء، زخمًا، فإن الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا بالنسبة للاقتصاد العالمي تجري إعادة تعريفها بسرعة، مع المبادرات المتزايدة القادمة من الولايات المتحدة وأوروبا والصين، فضلاً عن الهند.

من جانبها، تعمل الهند على تصدير الأغذية والمشروبات والمنتجات البترولية والأدوية والآلات والمركبات إلى أفريقيا.

وفي الواقع، أصبحت الهند أكبر مورد لسيارات الركوب إلى جنوب أفريقيا، إذ تقوم شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية واليابان بتجميع المركبات في الهند لتصديرها بعد ذلك.

ومن المرجح تعزيز هذا النموذج ليشمل دولاً أفريقية أخرى حيث تسعى الطبقات الوسطى إلى الحصول على وسائل نقل ميسورة التكلفة لعائلاتها.

أصبحت الهند أيضًا واحدة من أكبر خمسة مستثمرين في أفريقيا على مدى العقد الماضي، حيث تدفقت حوالي 74 مليار دولار إلى القارة السمراء، جذبتها الإمدادات الغنية من البترول الخام والحبوب والمكسرات.

ولا يزال هناك العديد من المجالات المحتملة لتحقيق مزيد من التعاون والابتكار في أفريقيا والهند، خصوصا في مجال الزراعة، حيث يجري تحول هائل.

تمثل الزراعة حوالي 57% من فرص العمل في القارة الأفريقية، كما تعمل الشركات الناشئة الجديدة والشركات الراسخة على حد سواء على إحداث تغيير جذري في السوق من خلال تقديم حلول مبتكرة تعالج التحديات عبر سلسلة القيمة الزراعية، بدءًا من إنشاء لوحات معلومات لربط المزارعين المحتاجين إلى التمويل مع المستثمرين المحتملين إلى رقمنة المستندات التجارية من أجل تقليل أعباء الأعمال الورقية على المزارعين.

ثمة مجال واسع للهند للمساهمة في تحديث البنية التحتية الزراعية في أفريقيا، وزيادة كفاءة سلسلة التوريد الزراعية وتحسين الإنتاجية.

يمكن أن تعمل الهند وأفريقيا سوياً على تعزيز علاقاتهما التجارية الزراعية من خلال توجيه الأموال إلى التكنولوجيا الزراعية، وهو ما من شأنه أن يعزز الأمن الغذائي العالمي، كما يمكن أن يكون لدى الهند فرصة لدفع الممارسات الزراعية المستدامة في أفريقيا وذلك من خلال استثماراتها.

انتشرت المخاوف بشأن تغير المناخ إلى ما هو أبعد من الزراعة، فقد أصبح التحول إلى الطاقة النظيفة في أفريقيا الآن مركزاً للاهتمام، حيث أصبحت الطاقة المتجددة محوراً ناشئاً للتجارة بين الهند وأفريقيا.

وتستثمر الهند بالفعل بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة، وهي ثالث أكبر منتج للطاقة المتجددة على مستوى العالم.

في الوقت نفسه، يمكن للمستثمرين الهنود دعم التحول نحو الطاقة المتجددة في أفريقيا من خلال تمويل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية في جميع أنحاء القارة.

ومن خلال الاستفادة من علاقاتها التجارية الطويلة الأمد، تستطيع الهند أن تساعد في دفع التغيير المنهجي الحقيقي والمساهمة في تحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية العالمية.

وقد أبدت الهند ودول آسيوية أخرى ، بالفعل اهتمامًا باستخدام تكنولوجياتها ومهاراتها وقدراتها للمشاركة بنشاط في تحول الطاقة الخضراء في أفريقيا من خلال تقديم العطاءات لعقود هندسة وبناء وإدارة مشاريع الطاقة المتجددة.

وفي ظل استمرار تحول النظام العالمي، يجب على المستثمرين والشركات التوجه نحو الجنوب العالمي إذا كانوا يريدون استباق المنحنى ودعم النمو الدولي.

استطاعت الهند وأفريقيا بناء أساس لعلاقة تجارية قوية وطويلة الأمد، وقد حان الوقت لتوجيه الاستثمارات بطريقة استراتيجية لتعزيز التعاون والابتكار والنمو المشترك بين الهند وأفريقيا.