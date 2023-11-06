سفير أرمينيا يدعو تجارية القاهرة للمشاركة في منتدى الأعمال المشترك

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، مع سفير أرمينيا بالقاهرة هراتشيا بولاديان، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك خلال المرحلة القادمة، ودعوة الجانب المصري للمشاركة في منتدى الأعمال المصري الأرميني المُقرر تنظيمه في مصر خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2024.
وأكد يحيى، أهمية مشاركة منتسبي الغرفة في منتدى الأعمال المشترك، لافتا إلى أهمية تحديد القطاعات الأرمينية المشاركة في المنتدى من أجل استعداد الغرفة؛ حتى يتحقق أكبر استفادة من المنتد لصالح مصر وأرمينيا.
ورحب بمشاركة رجال الأعمال من أرمينيا في المعارض المصرية، وهو المطلب الذي أكّد عليه السفير، موضحا أن هناك معارض كثيرة ومتنوعة تُقام في مصر بتنظيم جهات مختلفة، وسيتم السعي إلى إيجاد حلقة وصل بين السفارة وهذه الجهات منها وزارة الصناعة والتجارة، فضلا عن بحث سبل زيادة السياحة الأرمينية لمصر، بجانب التحرك لدراسة توقيع بروتوكول بين غرفة القاهرة وغرفة العاصمة الأرمينية لبدء تعاون جديد يفيد اقتصادي البلدين.
ولفت نائب رئيس غرفة القاهرة إلى أهمية تواجد رجال الأعمال والمستثمرين الأرمان في مصر، والاستفادة من الطفرة التنموية التي حدثت في مصر مؤخرًا والحوافز التي تعطيها الحكومة للمستثمرين، مشيرًا إلى أهمية توفير البيانات بين الجانبين من أجل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري وتكثيف اللقاءات الثنائية بين مجتمع الأعمال في البلدين.
من جانبه دعا سفير أرمينيا غرفة القاهرة للمشاركة في منتدى الأعمال المصري الأرميني الذي سيتم تنظيمه خلال الفترة من 2 إلى 4 من فبراير 2024، لمناقشة سبل زيادة التعاون في مختلف القطاعات في ظل العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.
وأشار إلى أهمية توفير المعلومات عن السوق المصري والمعارض التي تقام به، حيث أن هناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال في أرمينيا للمشاركة بها مثل معرض الذهب.
وأكّد على زيادة السائحين من أرمينيا إلى مصر، ونتطلع إلى زيادتها من جديد في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أهمية دراسة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي العاصمة في البلدين لإطلاق خطوة جديدة من التعاون الذي يصب في صالح مصر وأرمينيا على الصعيد الاقتصادي.
MENAFN06112023000202011048ID1107380832
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.