سفير أرمينيا يدعو تجارية القاهرة للمشاركة في منتدى الأعمال المشترك

MENAFN - Al-Borsa News) بحث شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، مع سفير أرمينيا بالقاهرة هراتشيا بولاديان، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك خلال المرحلة القادمة، ودعوة الجانب المصري للمشاركة في منتدى الأعمال المصري الأرميني المُقرر تنظيمه في مصر خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2024.

وأكد يحيى، أهمية مشاركة منتسبي الغرفة في منتدى الأعمال المشترك، لافتا إلى أهمية تحديد القطاعات الأرمينية المشاركة في المنتدى من أجل استعداد الغرفة؛ حتى يتحقق أكبر استفادة من المنتد لصالح مصر وأرمينيا.

ورحب بمشاركة رجال الأعمال من أرمينيا في المعارض المصرية، وهو المطلب الذي أكّد عليه السفير، موضحا أن هناك معارض كثيرة ومتنوعة تُقام في مصر بتنظيم جهات مختلفة، وسيتم السعي إلى إيجاد حلقة وصل بين السفارة وهذه الجهات منها وزارة الصناعة والتجارة، فضلا عن بحث سبل زيادة السياحة الأرمينية لمصر، بجانب التحرك لدراسة توقيع بروتوكول بين غرفة القاهرة وغرفة العاصمة الأرمينية لبدء تعاون جديد يفيد اقتصادي البلدين.

ولفت نائب رئيس غرفة القاهرة إلى أهمية تواجد رجال الأعمال والمستثمرين الأرمان في مصر، والاستفادة من الطفرة التنموية التي حدثت في مصر مؤخرًا والحوافز التي تعطيها الحكومة للمستثمرين، مشيرًا إلى أهمية توفير البيانات بين الجانبين من أجل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري وتكثيف اللقاءات الثنائية بين مجتمع الأعمال في البلدين.

من جانبه دعا سفير أرمينيا غرفة القاهرة للمشاركة في منتدى الأعمال المصري الأرميني الذي سيتم تنظيمه خلال الفترة من 2 إلى 4 من فبراير 2024، لمناقشة سبل زيادة التعاون في مختلف القطاعات في ظل العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

وأشار إلى أهمية توفير المعلومات عن السوق المصري والمعارض التي تقام به، حيث أن هناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال في أرمينيا للمشاركة بها مثل معرض الذهب.

وأكّد على زيادة السائحين من أرمينيا إلى مصر، ونتطلع إلى زيادتها من جديد في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أهمية دراسة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي العاصمة في البلدين لإطلاق خطوة جديدة من التعاون الذي يصب في صالح مصر وأرمينيا على الصعيد الاقتصادي.