القصير يبحث مع وزير خارجية فنزويلا تبادل الصادرات الزراعية والأمن الغذائي

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إيفان خيل وزير خارجية فنزويلا بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الادارية الجديدة.

وبحث الاجتماع آفاق التعاون الثنائي الزراعي المشترك بين البلدين في مجال تعزيز الصادرات الزراعية والأمن الغذائي والبحوث التطبيقية.

وزير الزراعة قال إنه يجب أن يرتقي حجم التعاون الزراعي إلى مستوى العلاقات السياسية خاصة في مجال الأمن الغذائى مضيفا إلى التحديات التى تواجه ذلك بسبب تكلفة النقل والشحن الأمر الذي يمكن التغلب عليه من خلال زيادة التبادل التجاري مما يسهم في تقليل تكلفة النقل.

القصير قال ان الأمن الغذائي العالمي تأثر بالازمات المتلاحقة سواء جائحة كورونا أو الازمة الروسية الاوكرانية وكذلك التغيرات المناخية إلا أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية لتخفيف تاثير هذه التحديات على الأمن الغذائي المصري منها التوسع الافقي واستصلاح الاراضي والتوسع الرأسي والابتكار الزراعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة بالإضافة إلى اقامة محطات عملاقة لمعالجة المياه تكلفت اموالا طائلة لمواجهة الفقر المائي.

وأضاف القصير أن الدولة المصرية اتخذت أيضا اجراءات هامة في مجال الصحة النباتية جعلت صادرتنا تغزو معظم أسواق العالم،كما أشار إلى أن مصر تحقق أعلى انتاجية عالمية في كثير من المحاصيل الاستراتيجية وتحتل المركز الأول افريقيا في الاستزراع السمكى والسادس عالميا، مشيرا إلى أن مجالات التعاون بين مصر وفنزويلا من الممكن ان تشمل تغزيز الصادرات الزراعية واستنباط الأصناف الجديدة من التقاوى والبذور والري الحديث والثروة السمكية والحيوانية والداجنة وتبادل الخبرات وبناء القدرات وأيضا تحسين السلالات مشيرا إلى أن فنزويلا لديها إمكانيات زراعية كبيرة تتمثل في امتلاكها حوالى 24 مليون هكتار صالحة للزراعة وكذلك مساحات شاسعة من المراعي الطبيعية والشواطىء المائية.

وقال القصير ان مجالات التعاون يجب أن تشمل ايضا الاستثمار الزراعي بما يخدم مصالح الشعبين وأشار إلى ضرورة الإعلان عن القوانين المحفزة للاستثمار في فنزويلا لتشجيع المستثمرين المصريين.

وفي نهاية كلمته اكد وزير الزراعة على استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم الفنـي لدولة فنزويلا خاصة اننا نمتلك أكبر مركزين في المنطقة للبحث العلمى الزراعي وكذلك خبرات كبيرة متراكمة ومتنوعة.

ومن ناحيته أعرب إيفان خيل وزير خارجية فنزويلا عن سعادته بلقاء وزير الزراعة المصري مؤكدا على ما طرحه من موضوعات هامة للتعاون بين البلدين ومشيرا الى ان هناك فرصة ذهبية للارتقاء بالعلاقات الزراعية إلى مستوى العلاقات السياسية خاصة وان بلاده تسعى لتطوير نظامها الزراعى للاستفادة بامكانياتها الهائلة في هذا المجال وزيادة الإنتاجية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة

وأشار إلى أن قانون الاستثمار في فنزويلا يعطى ضمانات وحوافز كثيرة للمستثمرين مؤكدا على استعداد بلاده لاستقبال رجال الأعمال المصريين فورا وانتاج السلع الأساسية التى تحتاجها البلدين وأكد“إيفان” على أهمية تشكيل لجنة فنية من البلدين لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

وأشار إلى أن إمكانية الاستيراد من مصر السلع التى تحتاجها بلاده وخاصة القطن المصري المتميز وكذلك التصدير إلى مصر ما تحتاجه من اللحوم.

وفي نهاية الاجتماع اتفقا الوزيران على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين البلدين لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.